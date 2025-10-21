ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شوپیان میں آی ای ڈی برآمد، فورسز اہلکاروں نے ناکارہ بنادیا
اس معاملے میں کییس درج کرکے آئی ای ڈی نصب کرنے والوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔
Published : October 21, 2025 at 9:24 AM IST|
Updated : October 21, 2025 at 10:22 AM IST
شوپیاں: جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع میں فورسز اہلکاروں نے ایک آی ای ڈی کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع شوپیان کے ہیف شرمال علاقے میں نامعلوم افراد نے سڑک پر فورسز اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی غرض سے ایک آی ای ڈی نصب کر رکھی تھی، تاہم سکیورٹی فورسز نے اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے آی ای ڈی کو ناکارہ بنا دیا۔ اس آی ای ڈی کو زور دار دھماکہ کے ساتھ ناکارہ بنا دیا۔
ذرائع کے مطابق فورسز اہلکاروں نامعلوم افراد کی جانب سے شوپیان ضلع کے ہیف شرمال علاقے میں نامعلوم افراد کی جانب سے سڑک پر ایک ائی ای ڈی نصب کی گئی تھی جس کی اطلاع ملنے پر سکیورٹی فورسز کے اہلکاروں موقعے پر پہنچے۔ فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز ، پولیس اور سی آر پی کے جوانوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ بعد ازاں اسکارڑ ٹیم کے ہمراہ اس آئی ڈی کو تباہ کر کے ناکارہ بنا دیا۔ اس طرح کئی جانوں کو بچا لیا۔ آئی ای ڈی کو ناکارہ بنانے کے دوران جائے وقوع کے آس پاس لوگوں کی آمد و رفت کو بند کر دیا گیا تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے کے بعد فورسز اہلکاروں نے مزید جانچ شروع کر دی ہے۔ اس بات کی تحقیقات جاری ہیں کہ آئی ای ڈی وہاں پر کس نے نصب کی تھی۔ خیال رہے کہ اس سے قبل 18 مارچ کو بھی شوپیاں کے ہبڈی پورہ علاقے میں سڑک کنارے نصب شدہ آئی ای ڈی برآمد کر کے ناکارہ بنائی گئی تھی۔
