کشمیر میں آئی ای ڈی کو بنایا گیا بروقت ناکارہ
سیکورٹی فورسز نے جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں بروقت کارروائی انجام دیکر ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 21, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 6:21 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی کے دوران دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد (آئی ای ڈی) برآمد کرکے اسے بروقت ناکارہ بنا دیا، جس سے ایک بڑے جانی و مالی نقصان کا خدشہ ٹل گیا۔
ذرائع کے مطابق فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز، سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) اور جموں و کشمیر پولیس نے آونیرہ، زینہ پورہ کے باغاتی علاقے کو اس وقت گھیرے میں لے لیا جب انہیں یہاں ایک آئی ای ڈی نصب ہونے کی مصدقہ اور خفیہ اطلاع موصول ہوئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز کی مشترکہ ٹیم نے علاقے کو گھیرے میں لے کر وسیع پیمانے پر تلاشی مہم شروع کی۔
تلاشی کے دوران باغات میں ایک آئی ای ڈی کا سراغ لگایا گیا جس کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ کو موقع پر طلب کیا گیا۔ ماہر ٹیم نے انتہائی احتیاط کے ساتھ آئی ای ڈی کو ناکارہ بنا کر ایک ممکنہ بڑے سانحے کو ٹال دیا۔
یاد رہے کہ وادی کشمیر میں آنے والے یوم جمہوریہ کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور فورسز کو جموں و کشمیر میں ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسی سلسلے میں شوپیاں میں یہ کارروائی انجام دی گئی، جس سے امن و امان برقرار رکھنے میں مدد ملی ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے جبکہ فورسز کی جانب سے تلاشی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔
