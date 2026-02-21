ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاندربل میں آئی ای ڈی کو بنایا گیا ناکارہ، بانڈی پورہ ۔سری نگر متبادل سڑک عارضی طور پر بند
احتیاط کے طور پر، بانڈی پورہ سری نگر سڑک کو مسافروں کی حفاظت کے لیے کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا۔
Published : February 21, 2026 at 4:55 PM IST
گاندربل: سیکورٹی فورسز نے سنیچر کے روز وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں ایک دیسی ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس (آئی ای ڈی) کا پتہ لگا کر اسے ناکارہ بنا دیا۔
انہوں نے کہا کہ آئی ای ڈی ضلع گاندربل کے صفا پورہ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں ایک سٹون کرشر یونٹ کے قریب سے برآمد ہوا۔ اطلاع ملنے پر بم ڈسپوزل اسکواڈ کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر روانہ کر دیا گیا۔
دھماکہ خیز مواد کو موقع پر ہی ناکارہ بنا دیا گیا جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ احتیاط کے طور پر، بانڈی پورہ سری نگر سڑک کو مسافروں کی حفاظت کے لیے کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا۔
فوج کی 13RR اور گاندربل پولیس سمیت سیکورٹی فورسز کی ایک ٹیم نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور یہ معلوم کرنے کے لیے تلاشی مہم شروع کی ہے کہ آیا کوئی اور خطرہ ہے یا نہیں۔
معیاری آپریٹنگ طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد اس روٹ پر ٹریفک دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ آئی ای ڈی کو بحفاظت تباہ کر دیا گیا۔