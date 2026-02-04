ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بارہمولہ: انتظامیہ کی جانب سے ماہی گیروں میں آئس باکسز کی تقسیم
محکمہ فیشریز اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ماہی گیروں میں 94 آئس باکسز تقسیم کیے گئے۔
Published : February 4, 2026 at 7:16 AM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے مختلف علاقوں میں کافی لوگ ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ اگر ہم وولر جھیل کے علاوہ ٹنگمرگ، پٹن، سوپور کی بات کریں تو یہاں ماہی گیر اپنا روزگار مچھلی کا کاروبار صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر ان ماہی گیروں کو بااختیار بنانے اور ان کے روزگار کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے آج ان کو محکمہ فیشریز اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے 94 آئس باکسز تقسیم کیے گئے۔
آئس باکسز کی مدد سے ماہی گیروں کی مچھلیاں زیادہ دیر تک محفوظ رہیں گی، نیز وہ ان کی مدد سے اپنی مچھلیوں کو بہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں گے۔
آئس باکسز کی تقسیم کے ایونٹ میں محکمہ سے وابستہ افسران کے علاوہ ڈی سی بارہمولہ کے علاوہ پٹن، بارہمولہ اور کنزر سے ماہی گیروں نے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقعے پر ڈی سی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان ماہی گیروں کو فائدہ ملے کیونکہ مرکزی سرکار کی جانب سے کئی ایسی اسکیمز چلائی جا رہی ہیں جن سے ان کو اپنے روزگار میں کافی ہو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بارہمولہ فشریز میں ایک امرجنگ سیکٹر ہے اور اگر ہم ٹراوٹ اور دیگر مچھلیوں کی بات کریں تو آج ان کی کافی مانگ ہے۔ ہم ان ماہی گیروں کو بااختیار بنانے کے حوالے سے کافی پیش رفت کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ہم ملک کی دیگر ریاستوں سے آگے ہوں گے۔
اس موقعے پر مقامی ماہیگیروں نے کہا کہ ہم ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ محکمہ فشریز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہیں کہ جو وقت وقت پر ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔
