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آئی سی ڈی ایس ورکرز کا اننت ناگ میں احتجاج، اجرت اور سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ
ورکرز نے امید ظاہر کی کہ حکومت ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھے۔
Published : October 2, 2026 at 6:51 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروسز کے 51 سال مکمل ہونے کے موقع پر اننت ناگ میں آئی سی ڈی ایس سے وابستہ ورکروں نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرتے ہوئے سی آئی ٹی یو کے بینر تلے ایک ہنگامی پریس کانفرنس منعقد کی۔ اس موقع پر ورکرز نے اپنی دیرینہ مشکلات، کم اجرت اور کام کے بڑھتے ہوئے بوجھ سے متعلق مختلف مسائل کو اجاگر کیا۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی سی ڈی ایس ورکرز کے نمائندوں نے کہا کہ محکمہ کی خواتین کارکنان گزشتہ کئی برسوں سے بچوں، خواتین اور معاشرے کے کمزور طبقات سے متعلق مختلف ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں۔ ان کے مطابق آئی سی ڈی ایس کے معمول کے فرائض کے علاوہ وقتاً فوقتاً قومی اور ہنگامی نوعیت کے مختلف کاموں میں بھی ان کارکنان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔
ورکرز کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے دوران بھی آئی سی ڈی ایس سے وابستہ کارکنان نے اپنی خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ مردم شماری، پلس پولیو مہم اور دیگر قومی پروگراموں سمیت قدرتی آفات یا ہنگامی حالات کے دوران بھی ان سے مختلف ذمہ داریاں انجام لی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مشکل وقت میں خواتین کارکنان انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، تاہم جب ان کی اپنی اجرت اور بنیادی سہولیات کی بات آتی ہے تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آئی سی ڈی ایس ورکرز سے مختلف نوعیت کے کام لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے مطابق ان خدمات کے مقابلے میں انہیں مناسب مالی مراعات اور دیگر سہولیات میسر نہیں ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے کام اور ذمہ داریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کیا جائے اور انہیں بہتر مالی تحفظ فراہم کیا جائے۔
سی آئی ٹی یو سے وابستہ نمائندوں نے کہا کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں آئی سی ڈی ایس کارکنان کے لیے مختلف سہولیات اور مراعات فراہم کی جا رہی ہیں، لہٰذا جموں و کشمیر میں بھی آئی سی ڈی ایس ورکروں کو دیگر ریاستوں کی طرز پر مناسب سہولیات اور مراعات فراہم کی جانی چاہئیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کارکنان محدود وسائل کے باوجود زمینی سطح پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں اور محکمہ کی مختلف اسکیموں کو عام لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسے میں ان کے کام کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی اجرت میں بہتری، سماجی تحفظ اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی ضروری ہے۔
پریس کانفرنس کے دوران آئی سی ڈی ایس ورکروں نے لیفٹیننٹ گورنر اور وزیرِ اعلیٰ سے اپیل کی کہ وہ ان کے مطالبات کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جموں و کشمیر میں بھی آئی سی ڈی ایس کارکنان کو دیگر ریاستوں میں دستیاب سہولیات اور مراعات فراہم کی جائیں تاکہ وہ مزید بہتر انداز میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکیں۔
ورکرز نے امید ظاہر کی کہ حکومت ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھے گی اور ان کے جائز مطالبات پر ہمدردانہ غور کرتے ہوئے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔