جموں کو کشمیر سے الگ کرنے کی کوشش ہوئی تو بی جے پی چھوڑ دوں گا: صوفی یوسف
Published : January 14, 2026 at 5:29 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک) بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما صوفی یوسف نے بدھ کے روز شوپیان ضلع کے چھان پورہ علاقے میں ایک سخت انتباہ دیتے ہوئے کہاکہ اگر جموں کو کشمیر سے الگ کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی تو وہ تقریباً ایک لاکھ کارکنوں سمیت بی جے پی سے استعفیٰ دے دیں گے۔
یہ بیان بی جے پی کے ایک کنونشن کے موقع پر دیا گیا، جہاں پارٹی کے رہنما اور کارکنان تنظیمی و سیاسی امور پر غور و خوض کے لیے جمع ہوئے تھے۔ کنونشن کے دوران صوفی یوسف نے بی جے پی کے رہنما شام لال شرما کے حالیہ بیان پر سخت ردِ عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ اور جموں و کشمیر کی وحدت کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔
صوفی یوسف نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر ایک ناقابلِ تقسیم اکائی ہے اور اس کی تقسیم سے متعلق کسی بھی بیان، اقدام یا ایجنڈے کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر اس طرح کی کوئی کوشش کی گئی تو وہ بی جے پی میں رہنے میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کریں گے اور ایک لاکھ کارکنوں کے ساتھ پارٹی چھوڑ دیں گے۔
اسی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے جنرل سیکریٹری انور خان نے عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ این سی حکومت نے بارہا جموں و کشمیر کے عوام کے مفادات، امنگوں اور اعتماد کو مجروح کیا ہے۔
انور خان کا کہنا تھا کہ عمر عبداللہ کی قیادت میں این سی حکومت کا طرزِ حکمرانی وعدہ خلافیوں اور سیاسی مفاد پرستی سے بھرا ہوا ہے، جس کے باعث عوام میں مایوسی اور بے اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام اب دوہرے معیار اور کھوکھلے وعدوں میں آنے والے نہیں ہیں۔
کنونشن سے خطاب کرنے والے دونوں رہنماؤں نے جموں و کشمیر میں اتحاد، امن اور علاقائی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا اور تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ ایسے بیانات سے گریز کریں جو عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچائیں یا ریاست کے سماجی تانے بانے کو کمزور کریں۔