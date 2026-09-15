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وزیر اعظم کے نعرے 'بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ' سے مجھے تحریک ملی، قلم کارہ فرحانہ رخشند
فرحانہ رخشند کا شمار ان قلم کاروں میں ہوتا ہے جو تعلیم اور ادب کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھتیں۔
Published : September 15, 2026 at 7:19 PM IST
سرینگر : (پرویز الدین) بچوں کی شخصیت سازی، اخلاقی تربیت اور ان کے اندر مثبت سوچ، احساسِ ذمہ داری اور انسانی اقدار کو پروان چڑھانے میں معیاری ادب کا کردار ہمیشہ سے بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک خوبصورت اور قابلِ تحسین کاوش معروف قلم کارہ اور معلمہ فرحانہ رخشند کی بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب ’’ننھے دلوں کی خوشگوار یادیں‘‘ ہے، جس میں بچوں کے لیے سبق آموز، جذباتی اور تربیتی کہانیوں کو نہایت سادہ، دل نشیں اور مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔
ایسے میں کتاب کی مصنفہ فرحانہ رخشند سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے خاص بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں ان بھولی بسری کہانیوں کو جگہ دی گئی ہے جو ایک زمانے اپنے دادا، دادی یا نانا ،نانی سے سنتے تھے اور ان سبق آموز کہانیوں کے زریعے اخلاقات پر خاصہ توجہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کہانیوں میں بچیوں کی جھلک ملتی ہے اور انہیں پر زیادہ توجہ مرکوز کیا گیا کیونکہ بچیوں پر لکھنا 'بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ' نعرے کی تحریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم نریندرمودی کے اسی نعرے نے مجھے متاثر کیا جس پر میں نے کہانیوں کے کردار میں بچیوں کی شکل میں پیش کیا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں قلم کارہ فرحانہ رخشند نے کہا کہ ان کہانیوں کی صورت میں اخلاقیات، شخصیت سازی اور انسانی اقدار پر زور دیا گیا ہے۔ جس پر توجہ مبذول کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دور حاضر میں والدین، استاد اور سرپرست اپنے بچوں کو پیشہ وارانہ زندگی پر صد فیصد دھیان دے رہے ہیں لیکن انسایت اور شخصیت سازی نکھار والے اصل سبق اور حقیقی سق اخلاقات کو اپنے بچوں تک پہنچنا بھول چکے ہیں۔ مادی پرست کے اس دور ہر ماں باپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے لیکن وہ یہ فراموش کر چکے ہیں کہ بنا اخلاقی اقدار کے دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اور بغیر اخلاق کے انسانیت کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے۔
فرحانہ کہتی ہیں میں چاہتی ہوں بچوں تک میری کتاب پہچانے کےلیے محکمہ اسکول ایجوکیشن اور بورڈ آف اسکول ایجوکیشن اپنا تعاون پیش کریں۔ ایسے میں اگر اسکولوں میں اخلاقی تعلیم کے حصہ میں میری اس کتاب کو جگہ دی جائے تو یہ بہت سارے بچوں تک پہنچ سکتی ہے جو کہ میرا خواب بھی ہے۔ انہوں نے کہاکہ بچوں کے ہاتھوں میں اگر اچھی کتابیں ہوں تو وہ محض کتاب نہیں بلکہ ان کے بہتر مستقبل کی بنیاد ہوتی ہیں، اور ’’ننھے دلوں کی خوشگوار یادیں‘‘ اسی روشن مستقبل کی جانب ایک خوبصورت قدم ہے۔
کتاب کی رسمِ رونمائی میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے گزشتہ دنوں انجمن نصرۃ الاسلام کے مرکزی آڈیٹوریم میں ایک پروقار تقریب کے دوران انجام دی۔ اس موقع پر علمی، ادبی اور تعلیمی حلقوں سے وابستہ شخصیات، اساتذہ، طلبہ اور دیگر معززین کی بڑی تعداد میں موجود تھی۔
’’ننھے دلوں کی خوشگوار یادیں‘‘ محض بچوں کی تفریح کے لیے لکھی گئی کہانیوں کا مجموعہ نہیں بلکہ اس میں بچوں کے جذبات، ان کی نفسیات، روزمرہ زندگی کے تجربات اور اخلاقی تربیت کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ کتاب میں شامل کہانیاں بچوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے، اچھے اور برے رویوں میں تمیز کرنے اور محبت، ہمدردی، صبر، تعاون، سچائی اور ذمہ داری جیسی بنیادی انسانی اقدار کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہیں۔
موجودہ دور میں جب بچوں کا مطالعہ اور دلچسپی زیادہ تر ڈیجیٹل ذرائع، موبائل فون اور مختلف اسکرینز تک محدود ہوتا جا رہا ہے، ایسے میں بچوں کے لیے معیاری اور بامقصد ادب کی تخلیق وقت کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے۔ ’’ننھے دلوں کی خوشگوار یادیں‘‘ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک مثبت ادبی کوشش کے طور پر سامنے آتی ہے۔ کتاب کی کہانیاں بچوں کو محض پڑھنے کی خوشی فراہم نہیں کرتیں بلکہ انہیں غور و فکر، خود احتسابی اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے تجربات سے سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں۔
اس موقع پر میر واعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے کہا تھا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ادب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس قسم کی مثبت اور تعمیری ادبی کاوشوں کی حوصلہ افزائی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے مصنفہ فرحانہ رخشند کو بچوں کے لیے ایک بامقصد کتاب تخلیق کرنے پر مبارک باد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ یہ کتاب بچوں میں مطالعے کا ذوق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی و فکری تربیت میں بھی معاون ثابت ہوگی۔
تقریبِ رونمائی کے موقع پر اس امر کی بھی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلیمی اداروں میں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے معیاری ادبی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے۔ اسکولوں میں کتاب خوانی، کہانی نویسی، مطالعہ اور ادبی نشستوں کا اہتمام بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور انہیں ایک متوازن شخصیت بنانے میں معاون ثابت ہوسکتا ہے۔
فرحانہ رخشند کا شمار ان قلم کاروں میں ہوتا ہے جو تعلیم اور ادب کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھتیں۔ ان کی یہ کاوش اس بات کی غماز ہے کہ اگر بچوں کے لیے ان کی عمر، نفسیات اور جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے ادب تخلیق کیا جائے تو کتاب نہ صرف ان کی دلچسپی کا ذریعہ بن سکتی ہے بلکہ ان کی شخصیت کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کرسکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کتاب کے عنوان ’’ننھے دلوں کی خوشگوار یادیں‘‘ میں بھی ایک خاص معنویت پوشیدہ ہے۔ بچپن انسانی زندگی کا وہ دور ہے جس کی یادیں عمر بھر انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے لیے لکھی جانے والی کہانیوں میں اگر محبت، خلوص، جذبات اور اخلاقی سبق کو خوبصورتی سے سمو دیا جائے تو وہ بچوں کے ذہن و دل پر دیرپا اثر چھوڑتی ہیں۔
فرحانہ کہ’’ننھے دلوں کی خوشگوار یادیں‘‘ کی اشاعت کافی اہمیت کی حامل ہے کہ اس نے بچوں کے ادب کے حوالے سے ایک مثبت بحث کو جنم دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین، اساتذہ، ادیب اور تعلیمی ادارے مل کر بچوں کے لیے ایسے ادب کی تخلیق اور ترویج کی حوصلہ افزائی کریں جو انہیں اپنی تہذیبی و اخلاقی اقدار سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے میں بھی مدد دے۔
فرحانہ رخشند کی یہ کاوش یقیناً بچوں کے ادب میں ایک خوش آئند اضافہ ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ ’’ننھے دلوں کی خوشگوار یادیں‘‘ ننھے قارئین کے دلوں میں مطالعے کی محبت پیدا کرے گی، انہیں زندگی کے خوبصورت پہلوؤں سے روشناس کرائے گی اور ان کی شخصیت میں مثبت سوچ، احساس اور اخلاقی شعور کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔
فرحانہ کا اصل تعلق شمالی کشمیر کے اننت ناگ ضلع سے ہے اور ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے آبائی علاقے سے ہی حاصل کی یے جبکہ انہوں نے جے این یو سے ماسٹرس کیا۔ اب تک یہ نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک بھی کئی نامی گرامی تعلیمی اداروں میں بچوں کو پڑھا چکی ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ فرحانہ رخشند ایک تجربہ کار معلمہ، ادیبہ اور ماہر تعلیم ہیں۔ یہ فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کی تدریس میں کئی برسوں کا تجربہ رکھتی ہیں اور بھارت، دبی اور فرانس سمیت مختلف تعلیمی اداروں میں تدریسی خدمات انجام دے چکی ہیں ۔زبانوں ،ادب اور بچوں کی نفسیات اور تخلیقی تعلیم سے انہیں خصوصی دلچسپی ہے۔
ایسے میں فرحانہ رخشند فرانسیسی، انگریزی ،ہندی اور کشمیری زبانوں پر عبور رکھتی ہیں۔بچن کی یادوں، انسانی جذبات اور خاندانی رشتوں پر مبنی کہانیاں تحریر کرنے میں ان کی خاص دلچسپی ہے۔ ان کی تحریرون میں بچوں کی معصوم سوچ جذبات کی لطافت اور زندگی کے چھوٹے مگر اہم اسباق نہایت موثر انداز میں نمایاں ہوتے ہیں۔