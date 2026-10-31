ETV Bharat / jammu-and-kashmir
3 نومبر کو پارٹی اور لوک سبھا کی رکنیت سے مستعفی ہونے کے فیصلے پر قائم ہوں: آغا روح اللہ
منتخب حکومت کو غیرمستحکم کرنے کی قیاس آرائیوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ نے کہاکہ وہ سیاسی جوڑ توڑ کے سخت خلاف ہیں۔
Published : October 31, 2026 at 2:45 PM IST
بڈگام: نیشنل کانفرنس کے رکنِ پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے واضح کیا ہے کہ وہ 3 نومبر کو پارٹی کی بنیادی رکنیت اور لوک سبھا سے مستعفی ہونے کے اپنے فیصلے پر بدستور قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ اقدام کسی ذاتی رنجش، عہدے کی خواہش یا سیاسی سودے بازی کا نتیجہ نہیں بلکہ اصولی اختلافات اور عوام سے کیے گئے انتخابی وعدوں کی پاسداری سے متعلق ہے۔ ہفتے کے روز بڈگام میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے کہا کہ وہ اپنے استعفیٰ کا اعلان پہلے ہی کر چکے ہیں جس پر 3 نومبر کو باضابطہ عمل درآمد کیا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ یہ دن ان کے والد شہید آغا سید مہدی کی برسی کا بھی ہے۔ اس مناسبت سے بڈگام میں ڈپٹی کمشنر آفس کے نزدیک واقع بہشتِ زہرا پارک میں ایک عوامی اجتماع منعقد کیا جائے گا۔ ممکنہ سیاسی تبدیلیوں اور منتخب حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی قیاس آرائیوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وہ ہارس ٹریڈنگ یا سیاسی جوڑ توڑ کے سخت خلاف ہیں اور ایسی کسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل کانفرنس کی زیرِ قیادت منتخب حکومت کو اپنی پانچ سالہ آئینی مدت مکمل کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور حکومتوں کو پسِ پردہ سازشوں کے ذریعے گرانے کی روایت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔
اختلافات کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے تحفظات کا تعلق انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں سے ہے، جن میں دفعہ 370 کی بحالی، آئینی حقوق کا تحفظ، ریزرویشن پالیسی سے متعلق تنازعات کا حل اور قیدیوں کی رہائی جیسے بنیادی معاملات شامل ہیں۔ انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ ان کی ناراضگی کسی کرسی سے محرومی کی وجہ سے نہیں بلکہ منشور پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث ہے۔ آغا روح اللہ نے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے دفعہ 370 سے متعلق حالیہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے پارٹی کے موجودہ موقف پر سوال اٹھائے۔
انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی قیادت دفعہ 370 اور خطے کے آئینی حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کو تیار نہیں ہے، تو ان کے لیے پارٹی کے انتخابی نشان پر جیتی گئی پارلیمانی نشست برقرار رکھنے کا کوئی اخلاقی و سیاسی جواز نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کے ساتھ کسی قسم کے فریب یا ابہام کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اسی لیے انہوں نے مستعفی ہونے کی راہ چنی ہے۔ وہ اپنے فیصلے کے تمام سیاسی نتائج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر عوام نے اعتماد ظاہر کیا تو مستقبل میں پارلیمانی فورم پر دوبارہ عوامی نمائندگی کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ایل جی منوج سنہا نے ایس کے آئی سی سی میں ’رن فار یونٹی‘ کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا
آغا روح اللہ نے اصولی سیاست، شفافیت اور جوابدہی پر یقین رکھنے والے شہریوں اور کارکنوں سے 3 نومبر کے عوامی اجتماع میں شرکت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہم خیال افراد کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کرے گا۔