پیشہ ورکارٹونسٹ بنوں گی یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، رافعہ رسول
'بچپن سے ہی ڈرائینگ کی جانب دلچسپی اور آڑھی ترچھی لکیریں کھینچنے نے مجھے کارٹونسٹ بننے میں مدد کی'۔
Published : April 3, 2026 at 5:40 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): اخبارات میں کارٹون چھپنے کی روایت دہائیوں سے چل رہی ہے جسے آج بھی اپنی اہمیت برقرار ہے۔ سیاسی جماعتوں کی ہلکی پھلکی تنقید ہو، کسی سنجیدہ بحث سے طنز ومزاح کا پہلو نکالنا ہو یا حالات حاضرہ کارٹونسٹ اپنے تصاویر کی صورت میں گہرے پیغام عوام کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔
رافعہ رسول کشمیر کی خاتون کارٹونسٹ ہیں جو کہ نہ صرف سیاسی اور معاشی معاملات کو اپنی تصویروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتی ہیں بلکہ موجودہ سماجی مسائل کو بھی اپنے کارٹونز کی صورت میں بیان کرتی رہتی ہیں۔ رافعہ رسول کی پیشہ ور زندگی سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز پرویز الدین کے ان سے خاص بات چیت کی۔
رافعہ کا تعلق شہر سرینگر کے ڈلگیٹ علاقے سے ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں ایک مقامی اسکول حاصل کی ہے بعد میں رافعہ نے سائنس میں گریجویشن کی۔ انہوں نے کہا چونکہ والدین چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنو اس لیے والدین کا دل رکھنے کے لیے سائنس کو بطور مضمون چن لیا تھا۔
بچپن سے ہی ڈرائینگ کی جانب دلچسپی اور آڑھی ترچھی لکیریں کھینچنے نے مجھے کارٹونسٹ بننے میں مدد کی۔ ایسے میں چھٹی جماعت میں ایک ڈرائنگ مقابلے میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس مقابلے میں اول نمبر آئی اور وہیں سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے جزبات اور اردگرد کے ماحول میں نما ہونے والے واقعات کو اجاگر کرنے کے لئے انہیں لکیروں کا سہارا لے سکتی ہوں لیکن کارٹونسٹ بنوں گی یہ کبھی سوچا نہیں تھا۔
رافعہ کہتی ہیں کہ سرما کا موسم تھا میں ایک مقامی روزنامے کے دفتر میں بھیٹی ناسازگار موسمی صورتحال کو لکیروں اور تصویروں کے ذریعے بیان کرنے کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں وادی کشمیر کے ایک نامی گرامی اخبار کے ایڈیٹر آئے جنہوں میرے اس فن کو دیکھا اور وہ بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ تصویر کل اخبار میں چھپے کے آئے گی اور میں بھی حیران رہ گئی۔ اسی حوصلہ افزائی نے مجھے کارٹونسٹ بننے کی طرف مائل کیا اور تب سے آج تک یہ سفر جاری برابر جاری ہے۔
ایک سوال کے جواب میں رافعہ کہتی ہیں کہ میرے والدین کی چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دو مرتبہ انٹرینس دینے کے باوجود بھی کامیابی حاصل نہیں ہو پائی۔ لیکن میں نے ہمت سے کام لیا اور اپنی چھپی صلاحیت کو ہی اپنا پیشہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کارٹونسٹ کا پیشہ اتنا آسان بھی نہیں جتنا یہ تصویروں سے لگتا ہے۔ اس کے بھی اپنے تقاضے اور چلینجز ہیں۔ جیسے کہ ایک خبر کو تیار کرنے میں صحافیوں کو رہتے ہیں۔ وہیں کشمیر میں ایسے چلینجز کچھ ذیادہ ہی ہیں۔ کارٹون یا تصویر کی شکل میں کسی بھی معاملے کو اجاگر کرنے کے لیے کئی مرتبہ سوچنا پڑتا ہے اور تمام حساسیات کو مدنظر رکھنا پڑتا یے۔ کوئی بھی کارٹون بنانے سے قبل ہر سطح پر بڑی باریکی سے غور کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسے کئی کارٹون بنا کر مٹانے بھی پڑے ہیں تاکہ کسی مشکل و مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تاہم اب تک میری کئی ایسی تصویریں بھی اخبار میں چھپی ہیں جوکہ کافی موثر ثابت ہوئیں اور سرکار نے ان پر بروقت کاروائی عمل میں لاکر لوگوں کو راحت دینے کام فوراً انجام دیا۔
رافعہ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کارٹون کی صورت میں ارباب اختیار تک بات پہنچانا اتنا ہی مشکل اور محنت کا ہے جتنا کہ تحریر کی صورت خبر لکھنا یا بنانا ہے۔ ایسے میں دونوں ہی ایک ہی کام انجام دیتے ہیں فرق یہ کہ ایک تصویر کے ذریعے اپنا بات رکھتا ہے اور دوسرا تحریر کی صورت میں۔ انہوں نے کہا بطور کارٹونسٹ آس پاس، ملک اور دنیا میں سیاسی، معاشی، سماجی اور دیگر معاملات پر باریکی اور گہرائی سے نظر رکھنی پڑتی ہے تب جا کر کل کے اخبار میں ایک بامعنی کارٹون کو جگہ مل سکتی ہے۔
رافعہ رسول اگرچہ ایک پیشہ ور کارٹونسٹ ہیں لیکن یہ ناول کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی لکھتی ہیں۔"پہنچان آنسو کی " ان کی پہلی ناول ہے جبکہ ان کے کئی افسانے بھی منظر عام پر آچکے ہیں۔ ایسے میں یہ دیگر افسانہ نگاروں کی طرح اپنے ارگر گرد کے ماحول، خواتین سے متعلق معاملات اور سماجی مسائل کو اپنے افسانوں میں جگہ دیتی رہتی ہیں۔