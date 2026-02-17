ETV Bharat / jammu-and-kashmir
توقع ہے حکومتی مداخلت کے بغیر صیام میں مجھے اپنی منصبی ذمہ داریاں نبھانے کا موقعہ دیا جائے گا، میر واعظ
میر واعظ محمد عمر فاروق نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ حکومت عبادت کے معاملے میں امسال کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔
Published : February 17, 2026 at 10:59 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 11:07 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) ماہِ مقدس رمضان المبارک کی آمد کے پیشِ نظر انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر کے عہدیداران اور اراکین کا ایک اہم اجلاس اوقاف صدر دفترمیں میر واعظ ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کی صدارت میں منعقد ہوا۔ جس میں تاریخی جامع مسجد سرینگر میں ماہِ مبارک کے دوران انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نمازیوں اور زائرین، بالخصوص دور دراز علاقوں سے آنے والوں کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ نمازِ تراویح کے لیے خصوصی انتظامات کو حتمی شکل دی گئی اور ماہر و خوش الحان قاری القرآن کی امامت میں قرآنِ مجید کی قرآت اور تلاوت کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ عبادت گزاروں کے لیے رمضان روحانی طور پر بابرکت اور پُرسکون ہو۔
اس موقعے پر میر واعظ محمد عمر فاروق نے ماہ رمضان کے متبرک مہینے میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ یہ تقوی اور اپنے نفس پر قابو پانے کا ایک ایسا مہینہ ہے جس سے ہم سب اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑنے کے ساتھ ساتھ اصلاح اور پرہیز گاری کا مظاہرہ کرسکتے ہیں۔ ایسے میں اس بابرکت ماہ میں ائمہ مساجد، خطیب اور علماء کرام کی جانب سے اسلامی تعلیمات کے علاوہ سماجی معاملات کو ابھارنے اور معاشرے کی صلاح کی خاطر بھی پیغامات پہنچانے پر اپنی توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ یہ تبھی ممکن ہے جب دینی مرکزی خاص کر جامع مسجد میں بنا کسی خلل یا پابندی کے عبادت و ریاضت کے لیے کھلا رکھا جائے۔ اگرچہ گزشتہ برس ماہ صیام کے مہینے میں مرکزی جامع مسجد کو کئی بار بند کیا گیا تاہم اس مرتبہ امید ہے کہ اس روایت کو دوہرایا نہیں جائے گا اور جامع مسجد میں نماز پر کسی بھی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔
میر واعظ محمد عمر فاروق نے کہا کہ گزشتہ برسوں سے جامع میں پابندی کے باعث شب قدر اور نہ ہی نماز عید کا اجتماع ہو پائے ہیں لیکن ہمیں توقع ہے کہ حکومت عبادت کے معاملے میں امسال کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ مذہبی آزادی کے حقوق کو ملحوظ رکھ کر مسلمانوں نہ صرف کو تحفظ فراہم کیا جائے گا بلکہ حکومت بہتر سہولیت کی دستیابی کو ممکن بنانے میں اپنا رول ادا کریں گے۔
میر واعظ نے کہا کہ صیام کی آمد ایسے وقت میں ہو رہی جب پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کا سلوک رواں ہے۔ خاص کر فلسطین میں ظلم و بربریت جاری ہے اور ایران کے حالات بھی دیگر گو ہیں۔دوسری جانب ہمارے ملک میں بھی شر پسند عناصر کی جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مساجد کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کیا جارہا ہے۔ ایسے واقعات بھی حالات کو مزید پیچیدہ اور کشیدہ بنا رہے ہیں۔ جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ہمیں ان مظلوم کی آواز بننا ہوگی جو کہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے میں توقع رکھتا ہوں کہ مجھے اپنی منصبی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سماجی ذمہ داری کو بھی پورا کرنے کا موقع دیا جائے گا اور اس حکومت کی جانب سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔
واضح رہے میرواعظ نے انجمن کے عہدیداروں اور عملے کو ہدایت دی کہ بجلی، پانی کی فراہمی، صفائی ستھرائی، قالینوں اور صوتی نظام سمیت تمام اندرونی انتظامات کو بہتر ،منظم اور فعال رکھا جائے۔ انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا جائے گا تاکہ رمضان المبارک کے دوران بلا تعطل بجلی، بہتر ٹریفک نظم و نسق اور جامع مسجد کے اطراف صفائی و نکاسی آب کا خاص خیال رکھا جائے۔
انجمن کے اراکین اور عملے نے یقین دہانی کرائی کہ وہ جامع مسجد کی حرمت و تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیں گے تاکہ نمازیوں کو ایک منظم، پُرسکون اور روحانی ماحول میسر آ سکے۔