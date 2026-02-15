ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر کے رکن پارلیمنٹ نے یوپی میں خرچ کیے فنڈز، پی ڈی پی اور این سی کا الزام، غلام علی کھٹانہ نے الزامات کو کیا مسترد
نینسل کانفرنس نے کہا، جموں و کشمیر کے عوام کو ان کا جائزحق ملنا چاہیے اور ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں شفافیت اورتوازن ضروری ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 15, 2026 at 8:18 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوتھ صدر آدتیہ گپتا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ‘ایکس’ پر ایک پوسٹ کے ذریعے الزام عائد کیا کہ جموں و کشمیر سے منتخب ایک رکنِ پارلیمنٹ نے اپنے ایم پی ایل اے ڈی فنڈ کا 94 فیصد حصہ بیرون ریاست اتر پردیش میں خرچ کیا ہے۔
پی ڈی پی ترجمان آدتیہ گپتا کے مطابق متعلقہ رکنِ پارلیمنٹ نے کل 176 ترقیاتی کاموں کی منظوری دی، جن میں سے 144 کام اتر پردیش میں انجام دیے گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رکن پارلیمنٹ جموں و کشمیر سے ایوانِ بالا میں پہنچے،تاہم ترقیاتی فنڈز کا بڑا حصہ ریاست سے باہر خرچ کیا گیا۔ پی ڈی پی لیڈر نے اسے ایک سیاسی طرزِ عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ جموں سے ووٹ اور اتر پردیش میں فنڈز خرچ کرنا عوامی مفادات کے منافی ہے۔
جموں و کشمیر میں برسر اقتدار نیشنل کانفرنس کے ترجمان اور رکن اسمبلی تنویر صادق نے بھی اس معاملے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ فنڈز کی یہ تقسیم نمائندگی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم پر سوال کھڑے کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جموں و کشمیر کی نمائندگی صرف علامتی حد تک محدود ہو کر رہ جائے اور ترقیاتی وسائل دیگر ریاستوں میں خرچ ہوں تو یہ خطے کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔
تنویر صادق نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے اور ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں شفافیت اور توازن ضروری ہے۔
بی جے پی کی جانب سے راجیہ سبھا کے نامزد رکنِ پارلیمنٹ غلام علی کھٹانہ نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں کی جانب سے عائد الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے 12 نامزد ارکانِ پارلیمنٹ میں شامل ہیں اور قواعد کے مطابق وہ اپنی ایم پی ایل اے فنڈ ملک کے کسی بھی حصے میں خرچ کرنے کے مجاز ہیں۔
غلام علی کھٹانہ نے کہا کہ میں ایک نامزد رکنِ پارلیمنٹ ہوں اور قانون کے تحت مجھے اختیار ہے کہ میں اپنے فنڈز ملک کے کسی بھی حصے میں استعمال کروں اگر ضرورت ہو تو میں اپنے سو فیصد فنڈز بھی جموں و کشمیر سے باہر خرچ کر سکتا ہوں اب نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی کس بات بات پر سیاست کر رہی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے جموں، راجوری اور سرینگر میں بھی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور نامزد رکنِ پارلیمنٹ وہ وہاں فنڈز دیتے ہیں جہاں ضرورت اور مطالبہ ہو اور اس کے لیے انہیں کسی سیاسی جماعت سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ کھٹانہ نے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں نامزد رکنِ پارلیمنٹ اور راجیہ سبھا کے اختیارات کے بارے میں علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ قانون سے ناواقف ہیں اور بلاوجہ سیاست کر رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: