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کشمیر کو جتنا فلموں میں خوبصورت دیکھا تھا خزاں میں اس سے زیادہ پایا
صبح وشام میں ہلکی سی ٹھنڈک، دن بھر دھوپ اور چاروں جانب سلگتے ہوئے چنار کے درخت ماحول میں ایک حسین امتزاج پیدا کرتے ہیں۔
Published : November 7, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 5:13 PM IST
سرینگر(پرویز الدین) : کشمیر کو قدرت نے بیش بہا حسن و جمال سے نوازا ہے اوریوں تو یہاں کا ہر موسم اپنی منفرد خوبصورتی کے لیے مشہور ہے تاہم موسم خزاں کا وقت خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ خزاں میں جہاں وادی سنہرے رنگ میں ڈوب جاتی ہے۔ وہیں چناروں کے گرتے سنہرے پتے قابل دید نظارے پیش کرتے ہیں۔جس وجہ سے خزاں کے شیدائی وادی کشمیر کا رخ کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور مغل باغات خاص کر نشاط اور شالیمار سیاحوں کی پہلی پسند ہوا کرتا ہے۔کیونکہ یہ باغات چناروں کے درختوں سے بھرے پڑے ہیں اور یہ ایک جداگا ہی رنگ بکھیر دیتے ہیں ۔
یہ موسم کافی خوشگوار ہوتا ہے۔صبح وشام میں ہلکی سی ٹھنڈک، دن بھر دھوپ اور چاروں طرف سلگتے ہوئے چنار کے درخت ماحول میں ایک حسین امتزاج پیدا کرتے ہیں۔گرمیوں میں سرسبز لبادے اوڑھے چنار اب گہرے سرخ، پیلے اور امبر رنگوں میں ملبوس ہو جایا کرتے ہیں۔
کشمیر کے خزاں کی رنگینی کو دیکھنے ممبئی سے آیا شادی شدہ جوڑا ویویکا اور ہری کہتے ہیں کہ کشمیر کو پت جڑ میں دیکھنا اور اس موسم کی رنگینی سے لطف اندوز دیکھنا ہماراخواب تھا جس کا عملی مشاہدہ کر کے آج وہ پورا ہورہا ہے۔ یہاں کے خزاں کی خوبصورتی کو جتنا فلموں اور فوٹوز میں دیکھا تھا۔حقیقت میں اس سے زیادہ خوبصورت پایا۔
انہوں نے کہا کہ ایسا خزاں ممبئی میں دیکھنے کو نہیں ملتا، چنار کے زرد پتوں کے سائے تلے بیٹھنے اور ان پر چلنے میں جو سنسناہٹ سنائی دیتی ہے وہ ایک الگ ہی تسکین اور سکون بخشتی ہے وہیں چاروں طرف سلگتے ہوئے چنار کے درخت ماحول میں ایک حسین امتزاج پیدا کرتے ہیں۔
کشمیر اپنی بے پناہ قدرتی خوبصورتی سے جہاں دنیا بھر میں اپنی ایک پہچان رکھتا ہے ۔وہیں یہ بدلتے موسموں کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں کے موسم بھی بڑے نیرالے ہوتے ہیں۔
موسم سرما ہو یا گرما، بہار ہو یا خزاں ،خزاں میں گرے ہوئے ان چنار کے پتوں پر چلنا بھی ایک الگ ہی تجربہ ہے۔کشمیر میں چناروں کا یہ منظر نومبر میں جداگانہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں سرسبز لبادے اوڑھے چنار اب گہرے سرخ ،پیلے اور امبر رنگوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ جوکہ ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ۔پہلی مرتبہ کشمیر کے سیر پر آئی ایک خاتون سیاح کہتی ہیں کہ چنار کے پتوں نے اتنا دل موہ لیا کہ گھر جاکر میں ان کا فوٹو فریم بنواکر محفوظ رکھو گی اورانہی زرد پتوں کو میں دیکھ دیکھ کر کشمیر کی یاد تازہ کرتی رہو گی۔
اگرچہ کشمیر کی خوبصورتی میں اگرچہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے پیڑ اپنا اہم رول ادا کرتے ہیں تاہم چنار اپنی قدوقامت اورخوبصورتی ان سب میں جداگانہ ہے۔ وہیں چنار کا درخت کشمیر کی ثقافت کا بھی ایک اہم حصہ ہے اور چنار اپنی قدوقامت اور حسن کی وجہ سے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ ایسے میں نہ صرف ملکی بلکہ بیرون ممالک کے سیاح بھی ان فرحت بخش نظاروں کا مزا لیتے ہوئے دیکھے جارہے ہیں۔
خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ گجرات سے کشمیر کی سپر پر ڈاکٹر جیاش موٹا کہتے ہیں ہم کافی خوش قسمت ہیں کہ ایسے موسم میں کشمیر کو دیکھنے کا موقع ملا۔گجرات میں ایسا موسم کہاں، ایک جانب موسم معتدل ہے دوسری جانب دلکش نظارے ایسے میں خزاں کی اس خوبصورتی اور دلکشی لظفوں میں بیان کرنا ذرا مشکل ہے۔
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چنار اگرچہ غیر ثمر دار درخت ہے مگر اس کی لکڑی جوہر دار ہوتی ہے۔شدد گرمی میں اس کا سایہ وجود کو فرحت بخشتا ہے جبکہ تیز بارش میں یہ اپنے سایہ تلے بھیگنے نہیں دیتا ہے۔