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دفعہ 370 سے عوامی مینڈیٹ تک، آغا روح اللہ کے استعفیٰ نامے میں کیا کچھ ہے؟
روح اللہ نے این سی پر 2019 کے بعد چھینے گئے حقوق کی بحالی سے پیچھے ہٹنے اور سیاسی جدوجہد ترک کرنے کا الزام لگایا۔
Published : November 3, 2026 at 7:36 PM IST
سرینگر: آغا سید روح اللہ مہدی نے منگل کو سرینگر کے لوک سبھا اور نیشنل کانفرنس (این سی) کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے این سی پر عوام کی امیدوں پر پورا نہ اترنے اور جموں و کشمیر کے حقوق کی بحالی کی سیاسی جدوجہد سے پیچھے ہٹنے کا الزام عائد کیا۔ 3 نومبر 2026 کو لکھے گئے دو الگ الگ خطوط میں روح اللہ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور نیشنل کانفرنس کی قیادت کو اپنے فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا۔
خط کا متن
لوک سبھا اسپیکر کے نام اپنے استعفیٰ میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 101(3)(b) اور لوک سبھا کے قواعد و ضوابط کے رول 240 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ 18ویں لوک سبھا میں سرینگر پارلیمانی حلقے کی نمائندگی سے فوری طور پر دستبردار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اپنی مرضی اور بغیر کسی دباؤ کے کیا ہے اور اسپیکر سے استعفیٰ قبول کرنے کی درخواست کی ہے۔
تاہم نیشنل کانفرنس کی قیادت کو لکھے گئے دوسرے خط میں روح اللہ نے اپنے فیصلے کی سیاسی وجوہات تفصیل سے بیان کی ہیں۔
این سی کو بھیجے خط کی تفصیل
خط میں انہوں نے اگست 2019 میں دفعہ 370 اور 35 اے کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر کی سیاسی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے اس اقدام کو خطے کے حقوق، تاریخ اور سیاسی شناخت پر ایک کھلا حملہ قرار دیا۔ انہوں نے لکھا: "ہمارا خطہ اور یہاں کے لوگ تاریخ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تاریخ کا یہ بوجھ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل پر دیموکلیز کی تلوار کی طرح لٹک رہا ہے۔"
روح اللہ کے مطابق 2019 کے واقعات نے نہ صرف جموں و کشمیر کے لوگوں کو شدید نقصان پہنچایا بلکہ سیاسی میدان میں اپنی جگہ دوبارہ حاصل کرنے اور چھینے گئے حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کا موقع بھی فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس جدوجہد کے لیے قربانی، سیاسی عزم اور مضبوط قیادت کی ضرورت تھی۔
روح اللہ نے لکھا کہ انہیں امید تھی کہ نیشنل کانفرنس، جسے انہوں نے کشمیر کی ایک قدیم اور بڑی سیاسی جماعت قرار دیا، اس جدوجہد کی قیادت کرنے کے لیے ایک فطری سیاسی پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ ان کے مطابق انہوں نے پارٹی قیادت سے رابطہ کیا تھا اور انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ نیشنل کانفرنس دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد چھینے گئے حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کرے گی۔
انہوں نے خط میں لکھا: "اسی یقین دہانی کی بنیاد پر میں نے اپنی سیاست کو مزید سرگرمی کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے ساتھ جوڑا۔" ان کا کہنا تھا کہ انہیں توقع تھی کہ اس سیاسی وابستگی سے جموں و کشمیر کے حقوق کی بحالی کی تحریک کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ تاہم، روح اللہ کے مطابق ان کی یہ توقعات پوری نہیں ہوئیں۔
یوٹی کے اسمبلی انتخابات
2024 کے اسمبلی انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے روح اللہ نے لکھا کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کی کامیابی کے لیے بھرپور اور مسلسل انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کی انتخابی کامیابی کا کریڈٹ لینے کا دعویٰ نہیں کرتے، تاہم انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ ان کے مطابق عوام نے نیشنل کانفرنس کو بھاری مینڈیٹ دیا، جو لوگوں کے غصے اور ان کی توقعات کی عکاسی کرتا تھا۔
موقف تبدیل کرنے کا الزام
انہوں نے الزام لگایا کہ انتخابات کے فوراً بعد ہی پارٹی نے اپنا سیاسی موقف بدل دیا۔ روح اللہ نے لکھا، ’’انتخابی سرگرمیوں کی گرمی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ نیشنل کانفرنس نے اپنا موقف یکسر بدل دیا۔‘‘
انہوں نے کہا کہ وہ اس تبدیلی کو ذاتی طور پر دھوکہ سمجھتے ہیں، لیکن انہیں اس سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی کہ عوام کی امیدوں کو بھی ٹھیس پہنچی۔
روح اللہ کے مطابق جموں و کشمیر کو اس وقت اپنی سیاسی شناخت اور مستقبل سے جڑے ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، جس کے لیے ضروری تھا کہ حقوق کی بحالی کی جدوجہد جاری رکھی جاتی۔
تاہم، انہوں نے الزام عائد کیا کہ نیشنل کانفرنس نے اس سیاسی جدوجہد کو جاری رکھنے کے بجائے صرف حکومت چلانے کو ترجیح دی اور ریاستی درجے کی بحالی کے ایک مبہم اور غیر یقینی وعدے تک خود کو محدود کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت کے سامنے یہ خدشات رکھنے کی کوششوں کے باعث ان کے اور تنظیم کے درمیان سیاسی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔
روح اللہ نے مزید کہا کہ حالات اس وقت اور مشکل ہو گئے جب پارٹی نے ایسے موقف کو اپنا لیا جسے انہوں نے مکمل دستبرداری سے تعبیر کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کا سیاست سے دور ہونا خطے کے مستقبل کے لیے سنگین نتائج پیدا کر سکتا ہے۔
خط میں انہوں نے لکھا: ’’ہم کشمیر کے لوگ اس وقت کئی طرح کی تبدیلیوں کے درمیان ہیں۔ ان تبدیلیوں کو متاثر کرنے والی طاقتیں اتنی مضبوط ہیں کہ خود ہمارے خطے کی مستقبل کی شناخت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔"
ان کا کہنا تھا کہ ایسے نازک وقت میں لوگوں کو سیاست سے دور کرنا اور سیاسی جدوجہد ترک کرنا جموں و کشمیر کے عوام کو مزید کمزور کرنے کا سبب بنے گا۔ روح اللہ نے واضح کیا: "میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا اور نہ ہی بنوں گا۔" انہوں نے کہا کہ ان کا ضمیر اور اخلاقی اصول انہیں ایسے سیاسی موقف کے ساتھ وابستہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔
پارٹی چھوڑنے کے باوجود روح اللہ نے نیشنل کانفرنس کی قیادت کے ساتھ اپنے سیاسی سفر کا شکریہ ادا کیا، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اب یہ سیاسی وابستگی جاری نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی خدمت کے لیے کوئی دوسرا راستہ تلاش کریں گے۔
خط میں انہوں نے لکھا: "اللہ کی مدد سے میں اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق کوئی راستہ اور جگہ ضرور تلاش کروں گا۔" اپنے خط کے آخری حصے میں روح اللہ نے اپنے فیصلے کو ایمان، اصولوں اور خاندانی وراثت سے جوڑتے ہوئے اسے ایک ذاتی عہد قرار دیتے ہوئے کہا: "یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو میں نے اپنے والد کی روح اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق کے ساتھ کیا ہے۔" ان کا کہنا تھا کہ وہ سیاسی مفادات کے بجائے اپنے اصولوں پر قائم رہیں گے۔
استعفے کی سیاسی اہمیت
روح اللہ کے دونوں استعفوں کو نیشنل کانفرنس اور جموں و کشمیر کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اس لیے کہ انہوں نے 2024 کے اسمبلی انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی انتخابی مہم میں اہم کردار ادا کیا تھا، تاہم بعد میں پارٹی قیادت کے ساتھ ان کے اختلافات سامنے آئے۔
لوک سبھا سے ان کے استعفے کو باضابطہ طور پر قبول کرنا اب اسپیکر اوم برلا کے اختیار میں ہے۔ استعفیٰ قبول ہونے کے بعد ہی سرینگر کی پارلیمانی نشست باضابطہ طور پر خالی قرار دی جائے گی۔
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