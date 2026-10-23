ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میں ترقی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، بڈگام میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بیان
بیرواہ کے ساتھ اپنے سیاسی تعلق کا ذکر کرتے ہوئے، عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ حلقہ ان کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے
Published : October 23, 2026 at 12:54 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کے روز کہا کہ ان کی حکومت پورے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بڈگام ضلع کے حلقہ بیرواہ میں تقریباً 26 کروڑ روپے مالیت کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔
عمر عبداللہ نے وضاحت کی کہ ان کے دورے کا مقصد بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو آگے بڑھانا اور مقامی باشندوں کے دیرینہ مطالبات کو پورا کرنا تھا، جن میں بجلی کی بہتر سہولیات، بہتر مواصلاتی رابطے اور عوامی سہولیات میں اضافہ شامل ہے۔
اپنے دورے کے دوران نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "میں ہر شعبے میں ترقی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ آج میرے بیرواہ کے دورے کا یہی مقصد تھا۔"
وزیر اعلیٰ نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ، کئی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا، جن میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق اقدامات اور ریور فرنٹ کی ترقی شامل ہے۔
بیرواہ کے ساتھ اپنے سیاسی تعلق کا ذکر کرتے ہوئے، عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ حلقہ ان کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں کے ووٹروں نے 2014 میں ان کی حمایت کی تھی۔
انہوں نے کہا، "2014 میں، بیرواہ کے ووٹروں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ میں نے یہاں کے لوگوں سے کہا تھا کہ میں زندگی بھر ان کا مقروض رہوں گا۔"
2014 کے انتخابات میں یہ نشست جیتنے کے بعد، عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بیرواہ کی نمائندگی کی۔ ان کا یہ تبصرہ اس حلقے کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے یہ بھی بتایا کہ 'نالہ سکھناگ' پر ایک پل مقامی باشندوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا جو اب مکمل ہو چکا ہے اور اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ یہ پل مقامی رابطوں کو بہتر بنائے گا اور ان لوگوں کی آمد و رفت میں آسانی پیدا کرے گا جو علاقے میں بہتر بنیادی ڈھانچے کا مطالبہ کر رہے تھے۔
عمر عبداللہ نے ریور فرنٹ کو خوبصورت بنانے کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا، جن میں واکنگ ٹریکس (پیدل چلنے کے راستے) اور ڈیک (بیٹھنے/گھومنے کے لیے تعمیراتی پلیٹ فارم) کی تعمیر شامل ہے۔ اس کا مقصد عوامی مقامات کو بہتر بنانا اور مقامی آبادی کے لیے تفریحی سہولیات فراہم کرنا ہے۔
بجلی کی فراہمی سے متعلق خدشات پر بات کرتے ہوئے، عمر عبداللہ نے بتایا کہ ایک نئے 'ریسیونگ اسٹیشن' کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ یہ سہولت چار سے پانچ ماہ کے اندر کام کرنا شروع کر دے گی۔ حکومت ٹرانسفارمروں کی مرمت کے لیے ایک مقامی ورکشاپ بھی قائم کر رہی ہے تاکہ سردیوں کے دوران رہائشیوں کو درپیش مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ واضح رہے یہ وہ موسم ہے جب بجلی کے بنیادی ڈھانچے پر اضافی بوجھ پڑتا ہے۔ عبداللہ نے کہا، "ان شاء اللہ، ہم ورکشاپ کا کام جلد از جلد مکمل کر لیں گے۔"
اس مجوزہ ورکشاپ کا مقصد ٹرانسفارمر سے متعلق مسائل کو مقامی سطح پر حل کرنا اور مرمت کے کام میں ہونے والی تاخیر کو کم سے کم کرنا ہے۔
جموں و کشمیر کے کئی علاقوں میں، سردیوں کے مہینوں کے دوران بجلی کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے، کیونکہ اس دوران بجلی کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ خراب موسمی حالات کی وجہ سے دیکھ بھال کا کام مشکل ہو جاتا ہے۔
عبداللہ نے ہائی وے کے مجوزہ راستے اور مقامی کاروباروں پر اس کے ممکنہ اثرات کے حوالے سے پائے جانے والے خدشات پر بھی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے یہ معاملہ ہائی وے حکام کے سامنے اٹھایا ہے اور وہ رہائشیوں کے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا، "عوام کے خدشات کو سمجھتے ہوئے، ہم نے یہ مسئلہ ہائی وے حکام کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم مقامی لوگوں کے مطالبات کو پورا کرنے کی سمت میں کام کریں گے۔"
مقامی رہائشیوں کو اس بات کی فکر ہے کہ مجوزہ راستہ کاروباروں اور وہاں پہلے سے موجود تجارتی سرگرمیوں پر کیا اثر ڈال سکتا ہے۔ عبداللہ نے یہ واضح نہیں کیا کہ حکام کن تبدیلیوں پر غور کر سکتے ہیں۔ علاقے میں اسٹیڈیم تعمیر کرنے کے مطالبے کے حوالے سے، عبداللہ نے کہا کہ پہلے ایک مناسب جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ ایک بار جب جگہ کا تعین ہو جائے گا، تو محکمہ کھیل اس کی تعمیر و ترقی کا کام شروع کر دے گا۔
یہ بھی پڑھیں: