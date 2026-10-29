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مجھے ہندو ہی نہیں تسلیم کرتے، بی جے پی کی نظر میں پتہ نہیں ہندو کون ہے: سریندر چودھری
چناب ویلی کو کابینہ میں جگہ نہ ملنے پر انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعلیٰ خود چناب کا نمائندہ بن کر کام کرے گا۔
Published : October 29, 2026 at 7:14 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عمر عبداللہ نے انہیں جموں سے نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ دیا، لیکن بی جے پی والے انہیں ہندو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے چناب ویلی کے دورے کے دوران حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ پتہ نہیں بی جے پی رہنماؤں کی نظر میں ہندو کون ہے اور وہ کس طرح کا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں۔
ٹھیکیداروں اور افسران کو سخت پیغام
دورے کے دوران نائب وزیر اعلیٰ نے رام بن کے اہم میتھڑا برج کی تعمیر میں تاخیر پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے افسران اور ٹھیکیداروں کو کڑی وارننگ جاری کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عمر عبداللہ کی حکومت ٹھیکیداروں کی مرضی پر نہیں چلے گی اور کام میں لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
برج کی تعمیر کے لیے جولائی کی نئی ٹائم لائن مقرر
میتھڑا برج کی تعمیر میں تاخیر اور افسران کی لاپرواہی پر بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کی تشویش بالکل بجا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رکن اسمبلی رام بن، ارجن راجو نے اسمبلی کے اندر بارہا یہ معاملہ اٹھایا تھا، جس پر حکومت نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ کام میں تاخیر ہوئی ہے اور اس کی وجہ بعض افسران کی خامیاں ہیں، جنہیں وہ چھپانا نہیں چاہتے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے رام بن کی ایک لاکھ سے زائد آبادی کو یقین دلایا کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے جولائی کی نئی ٹائم لائن مقرر کر دی گئی ہے۔
'پرانے پروجیکٹوں پر بی جے پی کو آئینہ دکھانے کی ضرورت'
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی یہی کوشش ہے کہ جو پروجیکٹ پچھلے 10 سے 12 برسوں سے زیر التواء پڑے ہیں، انہیں جلد مکمل کیا جائے۔ انہوں نے اپوزیشن پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، انہیں آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے، اور میتھڑا برج ان کی ناکامی کی ایک واضح مثال ہے۔ انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور عمر عبداللہ حکومت کو دیا گیا ان کا ووٹ ضائع نہیں جائے گا۔
چناب ویلی کی نمائندگی کا سوال
چناب ویلی کی نمائندگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے بی جے پی کی تنقید کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا ک "انہوں نے (عمر عبداللہ نے) سریندر چوہدری کو جموں سے نائب وزیر اعلیٰ بنایا، لیکن بی جے پی والے مجھے ہندو ہی نہیں مانتے! پتہ نہیں جموں والوں (بی جے پی رہنماؤں) کی نظر میں ہندو کون ہے؟" انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ چناب ویلی کو فی الحال وزارت نہیں ملی، لیکن سجاد شاہین اور ارجن راجو کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ راست رابطہ ہے۔ چناب ویلی کی ترقی پر پورا دھیان دیا جا رہا ہے اور نائب وزیر اعلیٰ خود رام بن کے ایم ایل اے کے ساتھ بھائی کی طرح کھڑے ہیں۔
فنڈنگ اور ترقیاتی کاموں کی تفصیلات
مخالفین کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے سریندر چودھری نے کہا کہ اگر ان کا کام اتنا ہی کامیاب ہوتا، تو نوشہرہ کے لوگ انہیں دوبارہ مسترد نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یو ٹی (یونین ٹیریٹری) ہونے کے ناطے فنڈنگ کی حدود کے باوجود بند پڑے پروجیکٹوں کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پی ایم جی ایس وائی، یو ٹی کیپیکس، نبارڈ اور سی آر ایف کے تحت سڑکوں کے پروجیکٹ منظور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ "وہ کہتے ہیں کہ پیسہ دہلی سے آتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ پیسہ دہلی سے آتا ہے، لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا 12 سال سے مودی جی آپ سے ناراض تھے کہ کام رکے ہوئے تھے؟ اور اب کیا وہ ہم سے راضی ہیں کہ کام شروع ہو گئے ہیں؟"
حکومت گرانے کے دعوے کرنے والوں کو جواب
نائب وزیر اعلیٰ نے بی جے پی رہنما سنیل شرما کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ لوگ بڑی آسانی سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب فورسٹ کلیئرنس اور پورٹل سے فائلیں نکلوانے کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ حکومت گرنے کے دعوے کرتے کرتے مخالفین کے دو سال نکل گئے ہیں اور عوام کی دعاؤں اور ماتا ویشنو دیوی کے آشیرواد سے باقی تین سال بھی کامیابی سے نکلیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آئندہ انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی نشستیں بڑھیں گی اور بی جے پی کی نشستیں 28 سے گھٹ کر دوبارہ آٹھ پر آ جائیں گی۔
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