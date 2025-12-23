ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’میں بھی اسمرتی کو گلے لگانا چاہتی ہوں‘ مندھانا کو ننہی کشمیری کرکٹر کا جذباتی رد عمل
بھارتی ویمن کرکٹ اسٹار اسمرتی مندھانا نے ننہی آمنہ سے متعلق وائرل پوسٹ پر حوصلہ افزا ریمارکس دئے۔
اننت ناگ (میر اشفاق) : عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقام پہلگام کی حسین آرو ویلی ایک ننہی کرکٹر کے ’خواب‘ کی بدولت قومی سطح پر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ تیسری جماعت کی طالبہ آمِنہ کا کرکٹ اسٹار بننے کا خواب نہ صرف معصومیت بلکہ عزم، امید اور خود اعتمادی کی ایک خوبصورت تصویر بن کر سامنے آیا ہے۔
ننھی آمِنہ بھارتی خاتون کرکٹ ٹیم کی معروف بیٹس ویمن اسمرتی مندھانا کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے اور ایک دن ان ہی کی طرح ملک کی نمائندگی کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس بچی کے خواب کو اُس وقت نئی پرواز ملی جب معروف فلم ہدایتکار کبیر خان نے اپنے کشمیر سفر کے دوران آرو وادی کے ایک دلکش لمحے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا۔
کبیر خان نے اپنی پوسٹ میں لکھا: ’’کشمیر میں کیمرے کے ساتھ گھومتے ہوئے اکثر جادوئی لمحات سامنے آتے ہیں۔‘‘ انہوں نے آرو کی اس ننھی بچی کا ذکر کیا جو چاہتی تھی کہ اس کی پسندیدہ کرکٹر اسمرتی مندھانا تک اس کا پیغام پہنچایا جائے۔ خان نے وادی کے ان بچوں کا بھی تذکرہ کیا جن کا کرکٹ گراؤنڈ ایک پہاڑی ندی کو باؤنڈری بناتا ہے، جہاں چھکا لگنے کی صورت میں گیند وادی سے بہتی ہوئی دریائے جہلم تک جا پہنچتی ہے۔ یہ پوسٹ اپنی سادگی، منظرکشی اور جذباتی گہرائی کے باعث دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔
اس خوبصورت کہانی کو مزید تقویت اس وقت ملی جب بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم کی اسٹار اسمرتی مندھانا نے پوسٹ پر محبت بھرا ردِعمل دیا۔ انہوں نے کبیر خان کے پوسٹ پر جواب تحریر کرتے ہوئے آرو ویلی کی اس ننھی چیمپئن کو ان کی جانب سے پیار (گلے لگائے جانے کی خواہش) کا اظہار کیا۔ پوسٹ میں مندھانا نے اس ننہی بچی کو یہ پیغام پہنچانے کا بھی ذکر کیا کہ وہ اس کے خواب کی تکمیل کے لیے لیے دعاگو ہے۔
بعد ازاں بھارتی خاتون کرکٹر جمیما روڈرگز کی جانب سے بھی حوصلہ افزا پیغام سامنے آیا، جس نے اس ننھے خواب کو مزید حوصلہ عطا کیا۔ کبیر خان کے ٹویٹ پر اسمرتی مندھانا کے محبت بھرے پیغام کے جواب میں آمِنہ نے معصوم انداز میں کہا ’’میں بھی اسمرتی مندھانا کو گلے لگانا چاہتی ہوں۔ میں ان کی مداح (فین) ہوں، ان کی طرح بننا چاہتی ہوں۔‘‘
آمِنہ کے لیے یہ الفاظ محض ایک ردِعمل نہیں بلکہ اس کے خواب کی عوامی پہچان بن گئے۔ کشمیر کے لوگ، بالخصوص کم عمر لڑکیوں کے لیے یہ واقعہ امید، نمائندگی اور خود اعتمادی کی ایک روشن مثال بن کر ابھرا ہے، جو یہ پیغام دیتا ہے کہ ’’خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کا حق ہر بچے کو حاصل ہے‘‘، چاہے وسائل محدود ہی کیوں نہ ہوں۔
آمِنہ کا کہنا ہے کہ وہ اکثر ٹیلی ویژن پر اسمرتی مندھانا کے میچ دیکھتی رہی ہیں، ان کا کھیل دیکھ کر وہ ان کی مداح بن گئیں اور اسی لگن نے انہیں کرکٹر بننے کا حوصلہ دیا۔ تاہم، آمِنہ نے یہ شکوہ بھی ظاہر کیا کہ ان کے گاؤں میں کرکٹ کا باقاعدہ میدان موجود نہیں، جس کے باعث وہ حکومت سے مطالبہ کرتی ہیں کہ آرو وادی میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں کے بچوں کے خواب حقیقت بن سکیں۔
آمِنہ کی یہ کہانی سوشل میڈیا پر بھرپور پذیرائی حاصل کر رہی ہے، جہاں صارفین معروف کرکٹرز کی عاجزی اور حوصلہ افزائی کو سراہتے ہوئے کشمیر کے دیہی اور دور دراز علاقوں میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
