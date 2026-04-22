کشمیر، ہائیگام ویٹ لینڈ میں مہمان پرندوں کی ریکارڈ آمد
ریجنل وائلڈ لائف وارڈن کے مطابق ہائیگام ویٹ لینڈ پوری طرح سے تجاوزات سے پاک ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 22, 2026 at 4:56 PM IST
سوپور (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور علاقے میں واقع ہائیگام ویٹ لینڈ اپنی قدرتی خوبصورتی کے باعث خاصی شہرت رکھتا ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مہمان پرندے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ رواں موسم بھی دسمبر سے ہی بڑی تعداد میں مہمان پرندے اس ویٹ لینڈ میں پہنچے اور اپریل تک یہاں قیام پذیر رہے۔
حکام کے مطابق اس سال رامسر کنونشن کے تحت نامزد ہائیگام سمیت دیگر ویٹ لینڈز میں پندرہ لاکھ سے زائد مہمان پرندے آئے، جو کہ ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ ریجنل وائلڈ لائف وارڈن کشمیر، توحید احمد دیوا نے بتایا کہ مہمان پرندوں کی آمد کا سوپور میں واقع ہائیگام ویٹ لینڈ کا حصہ سب سے بڑا ہے، جہاں سالانہ مردم شماری کے دوران رواں سیزن چار لاکھ سے زائد پرندے ریکارڈ کیے گئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہائیگام ویٹ لینڈ، جو کہ 7.62 مربع کلومیٹر پر محیط ایک رامسر سائٹ ہے اور اس کی مکمل طور پر حد بندی کی گئی ہے۔ انہوں نے ہائیگام کو تجاوزات سے پاک قرار دیتے ہوئے کہا کہ "یہاں پانی کی سطح کو بھی مؤثر طریقے سے برقرار رکھا جا رہا ہے۔"
وارڈن نے مزید کہا کہ اس سیزن میں ویٹ لینڈ نے اپنے ماحولیاتی کردار کو بخوبی نبھایا ہے، جس کا ثبوت مہمان پرندوں کی غیر معمولی آمد ہے۔ پرندوں کی گنتی ایشین واٹر برڈ مردم شماری پروگرام کے تحت کی گئی ہے اور حتمی رپورٹ آئندہ دو ماہ میں جاری کی جائے گی۔
تحفظی اقدامات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "محکمہ وائلڈ لائف، کشمیر بھر میں ویٹ لینڈز کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہے اور ان قدرتی مسکنوں کو محفوظ بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔" انہوں نے مزید بتایا کہ ہائیگام ویٹ لینڈ کے لیے دو بڑے منصوبوں —ڈی سِلٹنگ اور واٹر ڈائیورژن—کا خاکہ اعلیٰ حکام کو پیش گیا ہے اور منظوری و فنڈنگ کے فوراً بعد ہی کام شروع کیا جائے گا۔ ان کے مطابق ان "منصوبوں کا مقصد ماحولیاتی توازن کو بہتر بنانا ہے۔"
ان کے مطابق اس مقام پر ایکو ٹورزم کو فروغ دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو اور اس کی شان رفتہ بحال کی جا سکے۔
