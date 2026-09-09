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شمالی کشمیر میں دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش، سابق ملی ٹنٹ گرفتار
گرفتار کے گئے 'ہائبرڈ ملی ٹنٹ ' کے قبضے سے ایک چینی ساختہ پستول اور 16 کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔
By PTI
Published : September 9, 2026 at 1:50 PM IST
سرینگر : شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع میں سکیورٹی فورسز نے بدھ کو ایک ایسے دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا جسے ایک سابق ملی ٹنٹ چلا رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ کارروائی کے دوران ایک ’ہائبرڈ دہشت گرد‘ کو گرفتار کیا گیا ہے۔
پولیس ترجمان کے مطابق ہندوارہ پولیس کو ایک سابق ملی ٹنٹ کی سرگرمیوں کے بارے میں قابل اعتماد اطلاع ملی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ وہ ہندوارہ-کپوارہ علاقے میں کالعدم تنظیم حزب المجاہدین کے ایک ماڈیول کے لیے ’ہائبرڈ دہشت گرد‘ کے طور پر کام کر رہا ہے۔
’ہائبرڈ دہشت گرد‘ سے مراد ایسا غیر فہرست شدہ اور انتہا پسند شخص ہے جو اپنے ہینڈلرز کی جانب سے دی گئی کسی مخصوص تخریبی یا پرتشدد کارروائی کو انجام دینے کے بعد دوبارہ عام زندگی میں واپس چلا جاتا ہے۔
اطلاع ملنے کے بعد سکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی انجام دیتے ہوئے ہندوارہ قصبے میں نشاندہی کی گئی جگہ پر آپریشن شروع کیا۔ پولیس کے مطابق سکیورٹی کے تمام ضروری مراحل مکمل کرنے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار شخص کی شناخت منظور احمد بٹ ساکنہ کروہمورا، ہندوارہ کے طور پر ہوئی ہے۔
پولیس نے بتایا کہ اس کے قبضے سے ایک چینی ساختہ پستول، دو میگزین اور پستول کے 16 کارتوس برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق بٹ ایک سابق ملی ٹنٹ ہے اور اسے اس سے پہلے دو مقدمات میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔
پولیس نے ہندوارہ پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ماڈیول کے مکمل دائرہ کار، اس کے نیٹ ورک اور اس سے جڑی دیگر سرگرمیوں کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
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