سرینگر: این سی و دیگر پارٹیوں کو دھچکا، سینکڑوں کارکنان بی جے پی میں شامل
بھاجپا لیڈر اشوک کول نے کہا کہ بی جے پی شفافیت، ترقی، اچھی حکمرانی اور تمام طبقات کیلئے مساوی مواقع فراہم کرنے کیلئے پُرعزم ہے۔
Published : May 20, 2026 at 5:11 PM IST
Updated : May 20, 2026 at 5:37 PM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج بدھ کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے جواہر نگر، سرینگر میں ایک شمولیتی پروگرام منعقد ہوا جس میں سینکڑوں افراد، نوجوانوں اور نیشنل کانفرنس (این سی) سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) میں شمولیت اختیار کی۔
یہ شمولیتی پروگرام بی جے پی جموں و کشمیر یو ٹی کے جنرل سیکریٹری (تنظیم) اشوک کول، جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن (وزیر مملکت) ڈاکٹر درخشاں اندرابی، بی جے پی جموں و کشمیر یو ٹی کے جنرل سیکریٹری محمد انور خان اور دیگر پارٹی عہدیداران کی موجودگی میں منعقد ہوا۔
اس دوران نئے شامل ہونے والے افراد کا خیرمقدم کرتے ہوئے اشوک کول نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام، خصوصاً نوجوانوں، نے نیشنل کانفرنس کی بدعنوانی، بدانتظامی اور عوامی فلاح و ترقی میں ناکامی کی سیاست سے اعتماد کھو دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی واحد جماعت بن کر ابھری ہے جو شفافیت، ترقی، اچھی حکمرانی اور معاشرے کے تمام طبقات کے لیے مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر بھر میں بی جے پی کے لیے بڑھتی ہوئی حمایت وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسیوں اور وژن پر عوام کے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔
ڈاکٹر درخشاں اندرابی اور دیگر سینئر رہنماؤں نے بھی نئے اراکین کا خیرمقدم کیا اور جموں و کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے بی جے پی کو مضبوط بنانے کے ان کے فیصلے کو سراہا۔
بی جے پی میں شامل ہونے والے نئے اراکین نے پارٹی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کی ترقی اور عوام دوست پالیسیوں سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت اپنے وعدے پورا کرنے میں ناکام ہوگئی ہے۔
