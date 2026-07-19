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امرناتھ یاترا 2026: خراب موسمی حالات کے سبب سینکڑوں یاتری چندرکوٹ یاتری نواس میں روک دیے گئے
واضح رہے کہ شدید بارشوں کے پیش نظر امرناتھ یاترا کو پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔
Published : July 19, 2026 at 10:08 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر میں خراب موسمی حالات اور شدید بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر امرناتھ یاترا کو پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے عارضی طور پر معطل کیے جانے کے بعد سینکڑوں یاتریوں کو ضلع رامبن کے چندرکوٹ یاتری نواس میں روک دیا گیا۔
حکام کے مطابق سنیچر کو دوپہر دو بجے کے کٹ آف ٹائم کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر یاتریوں کو کشمیر وادی کی جانب روانہ ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کٹ آف ٹائم کے بعد 1,000 سے زائد یاتری اور 200 سے زیادہ سیاح ضلع رامبن کے مختلف مقامات پر رک گئے۔ ان میں سے 914 یاتریوں کو چندرکوٹ یاتری نواس میں ٹھہرایا گیا، جب کہ باقی یاتریوں کے لیے بانہال کے لمبر گراؤنڈ لنگر مقام پر رہائش کا انتظام کیا گیا۔
حکام نے بتایا کہ پھنسے ہوئے یاتریوں کے لیے رہائش، معیاری کھانے، پینے کے صاف پانی، طبی سہولیات اور دیگر تمام بنیادی ضروریات کا مکمل انتظام کیا گیا ہے تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
دریں اثنا، جموں و کشمیر انتظامیہ نے خراب موسم اور شدید بارشوں کے خدشے کے باعث اتوار کے روز امرناتھ یاترا کو پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔
انتظامیہ نے یاتریوں اور دیگر مسافروں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے جموں، ادھمپور اور رامبن سے آگے ٹریفک کی نقل و حرکت بھی اگلے احکامات تک محدود کر دی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ موسم میں بہتری آنے اور جموں-سرینگر قومی شاہراہ (این ایچ-44) کو محفوظ قرار دیے جانے کے بعد ہی کشمیر وادی کی جانب ٹریفک کی آمدورفت اور شری امرناتھ جی یاترا دوبارہ بحال کی جائے گی۔
انتظامیہ نے تمام یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ یاتری کیمپوں میں ہی قیام کریں، ضلعی انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں اور یاترا کی بحالی تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔
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