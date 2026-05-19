رکن پارلیمنٹ انجیئر رشید نے اپنے والد کے جنازے میں کی شرکت

ایم پی انجینئر رشید، ایم ایل اے خورشید شیخ کے والد کو ماور، ہندوارہ میں سپرد لحد کیا گیا۔ جنازے میں سینکڑوں نے کی شرکت۔

انجیئر رشید کو والد کے جنازے میں شرکت کی ملی اجازت
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 19, 2026 at 6:01 PM IST

Updated : May 19, 2026 at 6:10 PM IST

کپوارہ (شمیم بٹ) : شمالی کشمیر کی بارہمولہ پارلیمانی نشست سے منتخب رکن پارلیمنٹ عبد الرشید شیخ المعروف انجینئر رشید نے منگل کو اپنے والد کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی۔ ضلع کپوارہ کے ماور، ہندوارہ علاقے میں انجینئر رشید کے والد حاجی خضر محمد شیخ کی آخری رسومات انجام دی گئیں جن میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کرکے انہیں پر نم آنکھوں سے سپرد لحد کیا۔

حاجی خضر محمد کے نماز جنازہ کی امامت ان کے صاحبزادے اور لنگیٹ کے رکن اسمبلی خورشید احمد شیخ نے انجام دی، جبکہ بڑی تعداد میں سوگوار آخری دیدار اور تعزیت کے لیے موجود رہے۔

سینکڑوں افراد نے کی انجیئر رشید کے جنازے میں شرکت

جنازے میں کئی سینئر سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی، جن میں نیشنل کانفرنس (این سی) کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری اور راجیہ سبھا رکن چودھری محمد رمضان، سابق ایم ایل اے لنگیٹ شریف الدین شارق اور عوامی اتحاد پارٹی (AIP) کے کئی رہنما شامل تھے۔ علاقے کے مختلف مقامات سے لوگوں نے بڑی تعداد میں ماور پہنچ کر غمزدہ خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔

اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے "مشکل گھڑی میں عوام کی حمایت، دعاؤں اور تعزیت" پر ان کا شکریہ ادا کیا۔

ایم ایل اے خورشید شیخ نے پڑھایا والد کا جنازہ

یاد رہے کہ ایم پی انجینئر رشید اور ایم ایل اے خورشید شیخ کے والد حاجی خضر محمد شیخ کا 85برس کی عمر میں دہلی کے ایمز اسپتال میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو ہوا، تاہم ان کی تجہیز و تکفین کا عمل انجینئر رشید کی آمد تک موخر کیا گیا۔ مرحوم طویل عرصہ سے بیمار تھے۔

سینکڑوں افراد نے کی انجیئر رشید کے جنازے میں شرکت

ادھر، انجینئر رشید کو گزشتہ دنوں علیل والد سے ملاقات کے لیے کورٹ سے عبوری ضمانت ملی تھی تاہم اب ان کے والد کے انتقال کے بعد انہیں پھر سے کورٹ سے راحت ملی اور آخری رسومات میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔

