نوراتری کے پہلے چھ دنوں میں شری ماتا ویشنو دیوی مندر پر عقیدت مندوں کا ہجوم
Published : March 25, 2026 at 7:00 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں جاری چیترا نوراتری کے دوران زائرین کی غیر معمولی بھیڑ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ شرائن بورڈ کے مطابق نوراتری کے پہلے چھ دنوں میں دو لاکھ سے زائد عقیدت مندوں نے درشن کیے۔
شرائن بورڈ کے ایک عہدیدار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ شدید رش کے باوجود یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے اور زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کٹرا میں واقع بیس کیمپ اور بھون تک جانے والا راستہ دن رات عقیدت مندوں سے بھرا رہتا ہے۔
شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ زائرین کی سلامتی اور آسانی کو یقینی بنانے کے لیے سکیورٹی، ہجوم پر قابو پانے، صفائی اور طبی سہولیات کو مزید بہتر کیا گیا ہے۔ اضافی عملہ اور سکیورٹی اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں تاکہ بڑھتے ہوئے رش کو مؤثر طریقے سے سنبھالا جا سکے۔
ملک کے مختلف حصوں سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کٹرا پہنچ رہی ہے، جو نوراتری کے مقدس موقعے پر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ماتا ویشنو دیوی کے درشن کر رہے ہیں۔
شرائن بورڈ نے زائرین سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی طرف سے جاری کی گئی ہدایات پر عمل کریں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یاترا کو محفوظ اور منظم رکھا جا سکے۔