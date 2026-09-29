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رام بن میں آشا ورکرز کا احتجاج، ملازمت مستقل کرنے اور کم از کم اجرت کا قانون نافذ کرنے کا مطالبہ
مظاہرین نے کہا کہ آشا ورکرز اور اسکول باورچی مختلف سرکاری اورعوامی خدمات سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔
Published : September 29, 2026 at 10:56 AM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں آشا ورکرز اور سرکاری اسکولوں میں تعینات باورچیوں نے پیر کے روز اپنی خدمات کی مستقلی، کم از کم اجرت کے قانون کے نفاذ اور دیگر دیرینہ مطالبات کے حق میں احتجاج کیا۔
احتجاج کے دوران کارکنان نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے اور حکومت و متعلقہ حکام سے ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے اپنی خدمات کو مستقل کرنے اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت اور متعلقہ محکموں سے رجوع کرتے آ رہے ہیں، تاہم ان کے مسائل کا تاحال مستقل حل نہیں نکالا گیا ہے۔
مظاہرین نے کہا کہ آشا ورکرز اور اسکول کک مختلف سرکاری اور عوامی خدمات سے وابستہ رہتے ہوئے طویل عرصے سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کے مطابق انہیں ملازمت کا مستقل درجہ، مناسب اجرت اور دیگر بنیادی سہولیات حاصل نہیں ہیں۔
آشا ورکرز نے کہا کہ کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران بھی انہوں نے اپنی صحت اور زندگی کو خطرے میں ڈال کر لوگوں تک ضروری صحت خدمات پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وبا کے مشکل حالات میں بھی انہوں نے محدود معاوضے پر اپنی ذمہ داریاں انجام دیں، اس کے باوجود ان کے دیرینہ مطالبات پر خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی۔
مظاہرین نے جموں و کشمیر میں کے مؤثر نفاذ کا مطالبہ بھی دہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ کم از کم اجرت کے قانون کے نفاذ کا مطالبہ طویل عرصے سے کیا جا رہا ہے، تاہم اس سلسلے میں عملی پیش رفت نہ ہونے کے باعث کارکنان میں تشویش پائی جاتی ہے۔
سرکاری اسکولوں میں تعینات باورچیوں اور آشا ورکرز نے کہا کہ وہ محدود وسائل اور کم معاوضے کے باوجود اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کی خدمات، کام کی نوعیت اور طویل عرصے سے انجام دی جانے والی ذمہ داریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے مسائل کا جامع حل نکالا جائے۔
مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر جموں و کشمیر حکومت نے ان کے مطالبات پر جلد مثبت فیصلہ نہیں لیا تو وہ اپنے احتجاج کو مزید وسیع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں پورے جموں و کشمیر میں احتجاجی تحریک شروع کرنے سمیت آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔
مظاہرین نے حکومت اور متعلقہ محکموں سے اپیل کی کہ ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے مستقلی، کم از کم اجرت اور دیگر مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔