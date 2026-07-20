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کشمیر، جعلی کرائم برانچ اور اے سی بی افسر بن کر لاکھوں روپے اینٹھنے والا گروہ بے نقاب
کرائم برانچ نے سرینگر اور گاندربل میں گروہ سے منسلک چار ملزمان کے گھروں کی تلاشی لی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 20, 2026 at 4:29 PM IST
سرینگر: کرائم برانچ، کشمیر، کی اسپیشل کرائم ونگ نے پیر کے روز وسطی کشمیر کے سرینگر اور گاندربل اضلاع میں کئی مقامات پر تلاشی کارروائیاں انجام دیں۔ یہ کارروائی ایک مبینہ بھتہ خوری کے نیٹ ورک کا پردہ فاش ہونے کے بعد کی گئی، جس میں جعلساز خود کو کرائم برانچ اور اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) کے افسر ظاہر کرکے لوگوں کو دھمکاتے اور ان سے رقم اینٹھتے تھے۔
کرائم برانچ کے مطابق ملزمان خاص طور پر بزرگ شہریوں کو نشانہ بناتے تھے۔ وہ انہیں یہ کہہ کر ڈراتے ان کے خلاف فوجداری شکایات درج ہیں۔ بعد میں گرفتاری اور قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر جعلی مقدمات نمٹانے کے نام پر رقم کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔
اس معاملے کی تحقیقات ایف آئی آر نمبر 18/2026 کے تحت جاری ہے، جو بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 204، 319(2)، 308(2)، 338 اور 61 کے تحت درج کی گئی ہے۔
کرائم برانچ کے افسران نے بتایا کہ اس گروہ نے مبینہ طور پر سرینگر کے ایک بزرگ شہری سے 30 لاکھ روپے سے زائد رقم بھتہ کے طور پر وصول کی۔ ملزمان پر خود کو کرائم برانچ اور اینٹی کرپشن بیورو کے افسر ظاہر کرکے متاثرہ شخص کا اعتماد حاصل کرنے اور گرفتاری کا خوف پیدا کرکے رقم اینٹھنے کا الزام ہے۔
تحقیقات کے سلسلے میں اسپیشل کرائم ونگ نے سرینگر اور گاندربل میں چار ملزمان کے گھروں پر چھاپہ مار کر تلاشی لی۔ جس کا مقصد مبینہ "بھتہ خوری کے نیٹ ورک سے متعلق شواہد اکٹھا کرنا ہے۔"
ملزمان کی شناخت مبشر احمد یتو عرف وانی ساکن رنگِل، ناگبل، ضلع گاندربل۔ نصیر مقبول بچھو ساکنہ خواجہ یاربل، سعیدہ کدل، سرینگر۔ مدثر صادق نجار ساکنہ کلال ڈوری، نائد کدل، سرینگر۔ اور منیر احمد میر ساکن غوثیہ کالونی، الٰہی باغ، سرینگر کے طور پر ہوئی ہے۔
حکام کے مطابق یہ معاملہ ایک منظم گروہ کی نشاندہی کرتا ہے، جو سرکاری افسران کا روپ دھار کر مالی دھوکہ دہی میں ملوث تھا۔ تحقیقات جاری ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اس گروہ نے مزید لوگوں کو بھی نشانہ بنایا تھا اور آیا اس میں مزید افراد بھی شامل ہیں۔
کرائم برانچ نے جموں و کشمیر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ خود کو قانون نافذ کرنے والے اداروں یا سرکاری افسر ظاہر کرنے والے جعلسازوں سے ہوشیار رہیں۔
ادارے نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ جعلی دستاویزات، فرضی شناخت یا من گھڑت مقدمات کے نام پر دھمکیاں دینے یا لالچ دینے والے کسی بھی شخص پر یقین نہ کریں۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ دھوکہ دہی، جعلسازی، سائبر فراڈ، جعلی شناخت یا دیگر منظم جرائم سے متعلق کسی بھی واقعے کی فوری اطلاع قریبی پولیس تھانے یا کرائم برانچ کو دیں تاکہ بروقت قانونی کارروائی کی جا سکے۔
حکام نے کہا ہے کہ عوام میں بیداری اور بروقت اطلاع دینا ایسے جعلسازی کے واقعات کو روکنے اور خاص طور پر بزرگ شہریوں کو مالی فراڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
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