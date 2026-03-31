'ترنگا اٹھانے والے ہی اگر محفوظ نہ رہے تو قومی پرچم کیسے محفوظ رہے گا؟'
حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے سرینگر دفتر کی سیکیورٹی ہٹانے پر جموں کشمیر اسمبلی میں شدید بحث ہوئی۔
Published : March 31, 2026 at 8:54 PM IST
جموں: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے جموں میں جاری ایوان کی کارروائی کے دوران منگل کو سرینگر میں نیشنل کانفرنس کے ہیڈ آفس -نواۓ صبح - کی سیکیورٹی ہٹانے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ "جب ترنگا اٹھانے والے ہی محفوظ نہیں ہوں گے تو قومی پرچم کیسے محفوظ رہے گا؟"
اسپیکر نے ان باتوں کا اظہار اس وقت کیا جب نیشنل کانفرنس (این سی) کے ارکان اسمبلی کی جانب سے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی جانب سے ان کی پارٹی دفتر کی سیکیورٹی سمیت کشمیر کے ایم ایل ایز کی اسکورٹ سیکیورٹی واپس لینے کا معاملہ اٹھایا گیا۔
راتھر نے کہا: "نیشنل کانفرنس کے دفتر کی ایک تاریخی اہمیت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔" انہوں نے مزید کہا کہ "حالیہ دنوں میں جموں میں پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، ایسے میں سیکیورٹی نہ ہونا ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔"
انہوں نے متعلقہ حکام سے کہا کہ "لیڈروں کی سیکیورٹی کا دوبارہ جائزہ لیا جائے اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لیفٹیننٹ گورنر کے خلاف نہیں بلکہ نظام کی کمزوری کی نشاندہی کر رہے ہیں۔
قبل ازیں، نیشنل کانفرنس کے ایم ایل ایز بشمول حسنین مسعودی، نذیر احمد خان (گریزی)، سلمان ساگر اور کانگریس کے نظام الدین بٹ نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ "پارٹی نے ماضی میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے دفتر کی سیکیورٹی ہٹانا افسوسناک ہے۔"
ایم ایل اے نذیر گریزی نے کہا کہ "اگر دفتر پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری لیفٹیننٹ گورنر پر عائد ہوگی۔" کانگریس ایم ایل اے نظام الدین بٹ نے کہا کہ "سیکیورٹی ہر شخص کے لیے ضروری ہے کیونکہ جان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔"
اس دوران پیپلز کانفرنس کے ایم ایل اے سجاد لون نے اعتراض کیا کہ "سیکیورٹی کا معاملہ اسمبلی کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔" انہوں نے کہا کہ انہیں خود بھی مناسب سیکیورٹی نہیں دی گئی ہے۔ اس پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے سخت ردعمل ظاہر کیا جس کے بعد اسمبلی میں بحث تیز ہو گئی۔
نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے جاوید حسن بیگ نے کہا کہ سجاد لون کے والد کا قتل پورے جموں و کشمیر کا نقصان تھا، مگر اس مسئلے کو بار بار اٹھانا مناسب نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "حکومت ہند سیکیورٹی صورتحال بہتر نہ ہونے کا حوالہ دے کر ریاستی درجہ بحال نہیں کر رہی، ایسے میں پارٹی دفتر کی سیکیورٹی ہٹانا غلط قدم ہے۔"
بی جے پی کے ایم ایل اے سریجیت سنگھ سلاتھیا نے کہا کہ "سیکیورٹی سب کے لیے اہم ہے اور اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔" پی ڈی پی کے ایم ایل اے رفیق احمد نائیک نے کہا کہ "اصل حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔"
