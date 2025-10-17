ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'ہندوستان وشو گرو کیسے بن سکتا ہے؟': سونم وانگچک کی اہلیہ نے جیل میں ملاقات کے بعد جمہوریت کے ستونوں پر اٹھایا سوال
"حیرت ہے! ہندوستان کیسے وشو گرو بن سکتا ہے جب اس کے 4 ستون: پارلیمنٹ، بیوروکریسی، عدلیہ، میڈیا بدعنوان، متعصب، نااہل، اقدار سے محروم ہیں؟"
Published : October 17, 2025 at 12:32 PM IST
جودھ پور، راجستھان: سماجی کارکن اور تعلیم کے اصلاح کار سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے حکومت پر تنقید کی ہے اور سوال کیا ہے کہ ہندوستان اپنے آپ کو "وشوا گرو" کیسے کہہ سکتا ہے جب کہ اس کے جمہوریت کے چار ستون "کرپٹ اور اقدار سے محروم" ہیں۔
جودھ پور سنٹرل جیل کے اپنے پہلے دورے کے نو دن بعد، جہاں ان کے شوہر قید ہیں۔ گیتانجلی نے جمعرات کو دوبارہ جیل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے بچوں کی خیر و خبر اپنے شوہر کو دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے شوہر اس عرصے کے دوران تعاون کے لیے سب کے شکر گزار ہیں۔
Met @Wangchuk66 at Jodhpur today! Gave him the children’s Encyclopedia that he had requested for! He thanks everyone for their support and shares this song of optimism to not lose hope:https://t.co/rQKx1PZO7G— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) October 16, 2025
بعد میں، گیتانجلی نے ایک اور پوسٹ شیئر کی
انہوں نے مزید کہا کہ بعد میں دن میں، گیتانجلی نے ایکس (X) پر ایک اور پوسٹ شیئر کی جس میں ہندوستان کی جمہوری اقدار پر سوال اٹھایا اور لکھا، "حیرت ہے کہ ہندوستان ایک وشو گرو کیسے بن سکتا ہے جب اس کے 4 ستون: پارلیمنٹ، بیوروکریسی، عدلیہ اور میڈیا بدعنوان، متعصب، نااہل اور اقدار سے محروم ہیں؟"
Wondering how India can become a Vishwaguru when its 4 pillars: Parliament, Bureaucracy, Judiciary and Media are corrupt, partisan, incapable and bereft of values?— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) October 16, 2025
جیل انتظامیہ نے انہیں اجازت دینے سے انکار کردیا
قابل ذکر بات یہ ہے کہ سونم وانگچک کے بڑے بھائی تسیٹن دورجے لی اور وکیل مصطفیٰ حاجی اس سے قبل خصوصی اجازت سے ان سے ملنے گئے تھے۔ تاہم، جب سیکر سے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) کے رکن پارلیمنٹ امرارام نے ایک وفد کے ساتھ سونم وانگچک سے ملاقات کی تو جیل انتظامیہ نے انہیں اجازت دینے سے انکار کردیا۔ رکن پارلیمنٹ نے مرکزی حکومت پر لداخ کے لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ رکن پارلیمنٹ نے وانگچک کی قید کو حکومت کی طرف سے "جبر کا عمل" قرار دیا۔
سماجی کارکن وانگچک پر قومی سلامتی ایکٹ لگایا گیا
وانگچک کو ریاست کا درجہ دینے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کو چھٹے شیڈول کے تحت شامل کرنے کے احتجاج کے دوران لداخ میں پرتشدد جھڑپوں کے بعد سخت قومی سلامتی ایکٹ (NSA) کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ اس احتجاج میں کم از کم چار افراد ہلاک جب کہ 90 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، حکومت نے ان پر تشدد کو ہوا دینے کا الزام لگایا تھا۔ حراست میں لینے کے بعد انہیں دہلی لے جایا گیا، جہاں سے 26 ستمبر کو انہیں جودھ پور سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔
واضح رہے کہ اس ہفتے کے شروع میں ایک سماعت کے دوران، لیہہ کے ضلع مجسٹریٹ نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ سونم وانگچک "ریاست کی سلامتی، امن عامہ کی بحالی اور کمیونٹی کے لیے ضروری خدمات کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔"