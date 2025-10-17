ETV Bharat / jammu-and-kashmir

'ہندوستان وشو گرو کیسے بن سکتا ہے؟': سونم وانگچک کی اہلیہ نے جیل میں ملاقات کے بعد جمہوریت کے ستونوں پر اٹھایا سوال

"حیرت ہے! ہندوستان کیسے وشو گرو بن سکتا ہے جب اس کے 4 ستون: پارلیمنٹ، بیوروکریسی، عدلیہ، میڈیا بدعنوان، متعصب، نااہل، اقدار سے محروم ہیں؟"

How Can India Become Vishwaguru?': Sonam Wangchuk's Wife Shares Cryptic Post After Meeting Him In Jail Urdu News
گیتانجلی انگمو (File/ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2025 at 12:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

جودھ پور، راجستھان: سماجی کارکن اور تعلیم کے اصلاح کار سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے حکومت پر تنقید کی ہے اور سوال کیا ہے کہ ہندوستان اپنے آپ کو "وشوا گرو" کیسے کہہ سکتا ہے جب کہ اس کے جمہوریت کے چار ستون "کرپٹ اور اقدار سے محروم" ہیں۔

جودھ پور سنٹرل جیل کے اپنے پہلے دورے کے نو دن بعد، جہاں ان کے شوہر قید ہیں۔ گیتانجلی نے جمعرات کو دوبارہ جیل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے بچوں کی خیر و خبر اپنے شوہر کو دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے شوہر اس عرصے کے دوران تعاون کے لیے سب کے شکر گزار ہیں۔

بعد میں، گیتانجلی نے ایک اور پوسٹ شیئر کی

انہوں نے مزید کہا کہ بعد میں دن میں، گیتانجلی نے ایکس (X) پر ایک اور پوسٹ شیئر کی جس میں ہندوستان کی جمہوری اقدار پر سوال اٹھایا اور لکھا، "حیرت ہے کہ ہندوستان ایک وشو گرو کیسے بن سکتا ہے جب اس کے 4 ستون: پارلیمنٹ، بیوروکریسی، عدلیہ اور میڈیا بدعنوان، متعصب، نااہل اور اقدار سے محروم ہیں؟"

جیل انتظامیہ نے انہیں اجازت دینے سے انکار کردیا

قابل ذکر بات یہ ہے کہ سونم وانگچک کے بڑے بھائی تسیٹن دورجے لی اور وکیل مصطفیٰ حاجی اس سے قبل خصوصی اجازت سے ان سے ملنے گئے تھے۔ تاہم، جب سیکر سے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) کے رکن پارلیمنٹ امرارام نے ایک وفد کے ساتھ سونم وانگچک سے ملاقات کی تو جیل انتظامیہ نے انہیں اجازت دینے سے انکار کردیا۔ رکن پارلیمنٹ نے مرکزی حکومت پر لداخ کے لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ رکن پارلیمنٹ نے وانگچک کی قید کو حکومت کی طرف سے "جبر کا عمل" قرار دیا۔

سماجی کارکن وانگچک پر قومی سلامتی ایکٹ لگایا گیا

وانگچک کو ریاست کا درجہ دینے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کو چھٹے شیڈول کے تحت شامل کرنے کے احتجاج کے دوران لداخ میں پرتشدد جھڑپوں کے بعد سخت قومی سلامتی ایکٹ (NSA) کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ اس احتجاج میں کم از کم چار افراد ہلاک جب کہ 90 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، حکومت نے ان پر تشدد کو ہوا دینے کا الزام لگایا تھا۔ حراست میں لینے کے بعد انہیں دہلی لے جایا گیا، جہاں سے 26 ستمبر کو انہیں جودھ پور سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔

واضح رہے کہ اس ہفتے کے شروع میں ایک سماعت کے دوران، لیہہ کے ضلع مجسٹریٹ نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ سونم وانگچک "ریاست کی سلامتی، امن عامہ کی بحالی اور کمیونٹی کے لیے ضروری خدمات کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔"

یہ بھی پڑھیں:

لداخ میں شدید جھڑپوں کے بعد کرفیو نافذ، اب تک پانچ ہلاک، عمر عبداللہ نے کہا، دہلی کی اب آنکھیں کھل جانا چاہیے

'لداخ تشدد کیلئے سونم وانگچک ذمہ دار'، مرکز نے کہا، عرب بہاریہ اور جنریشن زیڈ تحریک کے نام پر لوگوں کو اکسایا

سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال اور زمینی تنازعہ کے درمیان تھپستان چھیوانگ لداخ مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں

کچھ دن تو آئیے لداخ میں، لداخ ایل جی کویندر گپتا نے سیاحوں سے کی اپیل، ممبئی میں پروگرام میں کی شرکت

عمر عبداللہ نے مودی حکومت پر کی تنقید، کہا: مرکز نے جموں و کشمیر اور لداخ دونوں کو دھوکہ دیا

لیہہ لداخ میں بی این ایس ایس کے تحت پابندیاں جاری، چوبیس ستمبر کے تشدد کے بعد حالات پرامن

لداخ: سونم وانگچک، لیہہ ایپک باڈی کی بھوک ہڑتال؛ ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کی مانگ

لداخ میں پر تشدد احتجاج مظاہرے، کم از کم تین شہری ہلاک درجنوں زخمی

لداخ میں احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہے اس کی وجہ؟

TAGGED:

SONAM WANGCHUK IN JODHPUR JAIL
GITANJALI MET WANGCHUK IN JAIL
ACTIVIST SONAM WANGCHUK
GITANJALI ANGMO LADAKH VIOLENCE
SONAM WANGCHUKS WIFE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.