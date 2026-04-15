منشیات فروشوں کی جائیداد ضبط، آدھار کارڈ منسوخ کیے جائیں گے: منوج سنہا

منشیات فروشوں کی جائیداد ضبط، آدھار کارڈ منسوخ کیے جائیں گے: منوج سنہا
رامبن میں منشیات مخالف ریلی برآمد کی گئی جس کی قیادت جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی ۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 15, 2026 at 7:29 PM IST
رامبن (نواز رونیال ): رامبن میں بدھ کو منشیات مخالف ریلی برآمد کی گئی جس کی قیادت جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی۔ بعد ازاں انہوں نے ضلع میں منعقدہ ایک جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے "سرحد پار سے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کو ختم کرنے کے لیے قانون کی مکمل طاقت استعمال" کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے منشیات فروشوں کے خلاف مزید سخت کارروائی بشمول جائیداد کی ضبطی آدھار کارڈ جیسے اہم دستاویزات منسوخ کرنے کے علاوہ سخت تعزیری اقدامات کی بھی وارننگ دی۔
جموں و کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے 100 روزہ مہم کے آغاز کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے ڈسٹرکٹ پولیس لائین چنروگ، رامبن سے ڈسٹرکٹ کمپلکس رامبن تک ایک پیدل مارچ کی قیادت کی جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بزرگ و جوانوں کے علاوہ اسکولی بچوں نے بھی شرکت کی۔ اس سے قبل انہون نے اپنے بیان میں کہا: "ہمارا پڑوسی ملک سرحد پار اسمگلنگ کے ذریعے ہماری سوسائٹی کو زہر آلود کرنے اور ہمارے ملک کے مستقبل کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔"
منوج سنہا نے اپنے خطاب میں کہا: "ضلع رامبن کے ہر افسر کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ یہ سب اب رکنا چاہیے۔ اب اسمگلروں کے خلاف قانون کی پوری طاقت استعمال کی جائے گی اور ان کے نیٹ ورک کو بغیر کسی تاخیر کے ختم کر دیا جائے گا۔" منوج سنہا نے منشیات کے اسمگلروں کے خلاف فیصلہ کن اور سخت کارروائی کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ "ایسے افراد کی جائیداد ضبط کی جائے گی، سرغنہ افراد کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے اور انہیں فوری سزا دی جائے گی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "منشیات کے اسمگلروں کے خلاف نئے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (SOP) نافذ کیا گیا ہے، جس کے تحت ملوث افراد کے پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، آدھار نمبر اور اسلحہ لائسنس منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ "اگر کوئی ملزم فرار ہو جائے تو اس کے خلاف فوری طور پر لک آؤٹ سرکلر جاری کیا جائے گا۔" لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹرپک سبسٹینسز ایکٹ کے تحت ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کی جائے گی، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے اور مالیاتی تحقیقات بھی شروع کی جائیں گی۔
