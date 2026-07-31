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شدت پسندوں کے حملے کی فرضی کہانی! جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے سی آر پی ایف کانسٹیبل کی برطرفی کو برقرار رکھا
شبیر احمد کو انتخابی عمل مکمل کرنے کے بعد فروری 2008 میں سی آر پی ایف میں جنرل ڈیوٹی کانسٹیبل کے طورپر تعینات کیاگیا تھا۔
Published : July 31, 2026 at 10:42 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے ایک پروبیشنری کانسٹیبل کی برطرفی کو برقرار رکھتے ہوئے قرار دیا ہے کہ محکمہ نے قانون کے مطابق کارروائی کی، کیونکہ مذکورہ اہلکار برطرفی کا ایک ماہ کا نوٹس ملنے کے باوجود دوبارہ ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوا۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ تقرری کے وقت اس کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ زیر سماعت ہونا بھی اس کی ملازمت ختم کرنے کے لیے کافی بنیاد تھا۔
جسٹس سنجے دھر نے نو صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں مرحوم کانسٹیبل شبیر احمد دیداد کی جانب سے دائر رٹ درخواست مسترد کر دی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران شبیر احمد کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ نرگس بیگم کو درخواست گزار کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جب اصل درخواست گزار نے 13 اگست 2008 کو جاری کیے گئے برطرفی نوٹس کے باوجود ایک ماہ کی مدت کے اندر دوبارہ ڈیوٹی جوائن نہیں کی تو متعلقہ حکام مکمل طور پر مجاز تھے کہ بغیر کسی مزید وجہ کے اس کی ملازمت ختم کر دیں۔
شبیر احمد دیداد کو انتخابی عمل مکمل کرنے کے بعد فروری 2008 میں سی آر پی ایف میں جنرل ڈیوٹی کانسٹیبل کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ انہوں نے 13 اگست 2008 کے برطرفی نوٹس اور 15 ستمبر 2008 کے اس حکم کو عدالت میں چیلنج کیا تھا، جس کے تحت ان کی ملازمت 11 ستمبر 2008 سے ختم کر دی گئی تھی۔ انہوں نے عدالت سے بحالیٔ ملازمت کی بھی درخواست کی تھی۔
درخواست گزار کا مؤقف تھا کہ وہ جولائی 2008 میں منظور شدہ رخصت پر گھر گئے تھے، لیکن اسی دوران مبینہ طور پر شدت پسندوں نے ان کے گھر پر حملہ کر دیا، جس میں ان کے والد اور دیگر اہل خانہ زخمی ہو گئے، اس لیے وہ ڈیوٹی پر واپس نہیں آ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعد میں انہوں نے اس واقعے کی اطلاع حکام کو دی اور بعد ازاں ہندواڑہ پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر نمبر 157/2003 میں انہیں عدالت سے بری بھی کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود محکمہ نے انہیں بحال نہیں کیا۔
دوسری جانب مرکزی حکومت اور سی آر پی ایف نے عدالت کو بتایا کہ کانسٹیبل کو صرف مختصر رخصت دی گئی تھی، لیکن مقررہ تاریخ پر وہ واپس نہیں آیا۔ محکمہ کی جانب سے اسے متعدد نوٹس بھیجے گئے، جن میں ایک ماہ کا برطرفی نوٹس بھی شامل تھا، مگر اس نے نہ ڈیوٹی سنبھالی اور نہ ہی نوٹس کا کوئی جواب دیا۔ حکام نے مزید بتایا کہ تقرری کے بعد جب امیدوار کے کردار اور سابقہ ریکارڈ کی جانچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کے خلاف رنبیر پینل کوڈ کی دفعات 307 (قتل کی کوشش) اور 148 کے تحت ایک فوجداری مقدمہ پہلے سے زیر سماعت تھا اور اس مقدمے میں چارج شیٹ بھی عدالت میں داخل کی جا چکی تھی۔
جسٹس سنجے دھر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار اس وقت ابھی دورِ آزمائش میں تھا، اس لیے سی آر پی ایف رولز 1955 کے رول 16، سینٹرل سول سروسز (ٹیمپریری سروس) رولز 1965 کے رول 5(1) اور تقرری کی شرائط کے مطابق ایک ماہ کا نوٹس دے کر اس کی خدمات ختم کرنا مکمل طور پر قانونی تھا۔ عدالت نے مزید قرار دیا کہ تقرری کی بنیادی شرط یہی تھی کہ امیدوار کے خلاف کوئی سول یا فوجداری مقدمہ زیر سماعت نہ ہو۔
اگر بعد میں یہ معلوم ہو جائے کہ تقرری کے وقت کوئی مقدمہ زیر التوا تھا تو محکمہ کو ملازمت ختم کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ اگرچہ شبیر احمد کو جون 2010 میں مقدمے سے بری کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی تقرری کے وقت مقدمہ زیر سماعت تھا، اس لیے محکمہ کی کارروائی درست تھی۔ ہائی کورٹ نے شدت پسندوں کے حملے سے متعلق دعوے کو بھی مسترد کرتے ہوئے سخت تبصرہ کیا۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کی جانب سے پیش کیے گئے دستاویزات بظاہر بعد میں تیار کیے گئے معلوم ہوتے ہیں اور ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔
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عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ "یہ مؤقف کہ درخواست گزار شدت پسندوں کے حملے کی وجہ سے ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہو سکا، بعد میں گھڑی گئی ایک کہانی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس حوالے سے پیش کیے گئے دستاویزات دفاع پیدا کرنے کے مقصد سے بعد میں تیار کیے گئے محسوس ہوتے ہیں۔" عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی کہ مبینہ حملہ جولائی 2008 میں ہونے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن اس واقعہ کی رپورٹ اکتوبر 2009 میں درج کرائی گئی، یعنی اس وقت جب ملازمت پہلے ہی ختم کی جا چکی تھی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ درخواست گزار کا یہ مؤقف حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ بعد میں اختیار کیا گیا دفاع تھا۔ تمام حقائق اور قانونی نکات کا جائزہ لینے کے بعد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ سی آر پی ایف کی جانب سے کی گئی کارروائی میں کوئی غیر قانونی پہلو موجود نہیں، لہٰذا رٹ درخواست میں کوئی وزن نہیں ہے اور اسے مسترد کیا جاتا ہے۔