ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی، جموں کشمیر میں درجنوں ہوٹلز اور بینکویٹ ہالز بند
پولیوشن کنٹرول کمیٹی نے اجازت نامہ نہ ہونے اور سیوریج سہولیات کے بغیر کام کرنے کی پاداش میں یہ کارروائی انجام دی۔
Published : January 22, 2026 at 6:52 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کی پاداش میں یونین ٹیریٹری کے متعدد ہوٹلز اور بینکویٹ ہالز کو اپنی سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اس فیصلے پر ہوٹل مالکان میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ ہوٹل مالکان کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے 13 برس قبل کیے گئے وعدے کے باوجود ماکن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس (Common Sewage Treatment Plants) تعمیر نہیں کیے۔
جموں و کشمیر پولیوشن کنٹرول کمیٹی (PCC) نے واٹر پولیوشن کی روک تھام سے متعلق قانون 1974 اور فضائی آلودگی سے متعلق قانون 1981 کے تحت سرمائی دارالحکومت جموں میں 17 ہوٹلز اور بینکویٹ ہالز (Banquet Halls) جبکہ کشمیر کے معروف سیاحتی مقام سونہ مرگ میں 26 ہوٹلز کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔
پی سی سی کے مطابق سونہ مرگ اور گگن گیر کے ہوٹلز کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیے گئے تھے، جن میں ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر ان سے جواب طلب کیا گیا تھا۔ تاہم ہوٹل مالکان کی جانب سے کوئی مؤثر جواب نہیں دیا گیا، جس کے بعد گاندربل کے ڈویژنل آفیسر نے معائنہ کیا اور اپنی رپورٹ میں کہا کہ ’’صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی۔‘‘
پی سی سی کے ریجنل ڈائریکٹر نے واضح کیا کہ ’’جموں و کشمیر پولیوشن کنٹرول کمیٹی کے اجازت نامہ اور آلودگی پر قابو پانے کے آلات کے بغیر ہوٹلز کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔‘‘ اس کے بعد پی سی سی کے رکن سیکریٹری ڈاکٹر آر گوپیناتھ نے احکامات جاری کرتے ہوئے ہوٹل مالکان کو فوری طور پر اپنی سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت دی۔
بندش کے عمل کے بعد طریقہ کار ہے کہ کشمیر اور جموں میں پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن بجلی کنکشن کاٹ دے گی، جبکہ جل شکتی محکمہ پانی کی سپلائی بند کرے گا۔
اسی طرح کی کارروائی جموں ضلع کے مختلف علاقوں کے 17 ہوٹلز اور بینکویٹ ہالز کے خلاف بھی عمل میں لائی گئی۔ پی سی سی کے مطابق ’’بینکویٹ ہالز کے لیے لازم ہے کہ وہ ماحولیاتی تحفظ قانون 1986 کے تحت مقررہ سیوریج معیارات پر پورا اتریں اور نیشنل گرین ٹریبونل (NGT) کی ہدایات کے عین مطابق سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بغیر ہرگز کام نہ کریں۔‘‘
پی سی سی کا کہنا ہے کہ ’’یہ بینکوئٹ ہال ضروری اجازت نامہ کے بغیر اور پولیوشن کنٹرول انتظامات کے بغیر قائم کیے گئے تھے۔ شوکاز نوٹس کے بعد دوبارہ معائنے میں یہ بات سامنے آئی کہ ’’یہ ادارے بغیر اجازت اور بغیر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے کام کر رہے ہیں، جس کے بعد انہیں فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا گیا۔‘‘
دوسری جانب ہوٹل مالکان نے ان احکامات پر تشویش ظاہر کی ہے اور معاملہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ کے سامنے اٹھایا ہے۔
کشمیر ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ اونرز ایسوسی ایشن کے صدر گوہر مقبول نے بندش کے ان نوٹس کو ’’غیر ضروری‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا: ’’2013 میں کابینہ کے فیصلے کے تحت کامن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس قائم کیے جانے تھے، مگر حکومت اس پر عمل درآمد میں ناکام رہی۔‘‘
کابینہ کے فیصلے کے مطابق جموں اور سرینگر میں ہوٹل انڈسٹری کے لیے کامن سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس قائم ہونے تھے کیونکہ کمروں کی محدود تعداد والے ہوٹل اپنی الگ سہولت قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔
کے سی سی اینڈ آئی (KCC&I) کے صدر جاوید احمد ٹینگہ نے کہا کہ ’’صرف قوانین کے نفاذ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ حکومت ضروری بنیادی ڈھانچہ فراہم نہیں کرے گی۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’پہلگام حملے کے بعد سیاحتی صنعت پہلے ہی مالی دباؤ کی شکار ہے اور اس صنعت کو سہارا دینے کے طویل مدتی اور فوری پالیسی اقدامات کی ضرورت ہے۔‘‘
