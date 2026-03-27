ایکسپائر شدہ گلوکوز کی فراہمی پر تیمارداروں کا احتجاج، جی ایم سی اننت ناگ انتظامیہ نے تحقیقات کا حکم دے دیا
اننت ناگ کے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی)میں اکسپائر شدہ ڈی این ایس ایک خاتون کو دیا گیا جس کے عد طبیعت مزید بگڑگئی
Published : March 27, 2026 at 11:26 AM IST
اننت ناگ(فیاض لولو): گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ میں گزشتہ رات ایک مریضہ کو مبینہ طور پر ایکسپائر شدہ ڈی این ایس نامی گلوکوز لگانے کے واقعہ پر تیمارداروں کی جانب سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا، جس کے بعد اسپتال انتظامیہ نے فوری طور پر کارروائی شروع کر دی ہے۔
تفصیلات کے مطابق 32 سالہ سمی جان زوجہ محمد رفیق کو دو روز قبل طبیعت ناساز ہونے پر علاج و معالجہ کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے معائنہ کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرنے کی صلاح دی۔ تیمارداروں کے مطابق گزشتہ رات مریضہ کی حالت اچانک بگڑ گئی، جس دوران انہوں نے مریضہ کو لگائی گئی ڈی این ایس گلوکوز بوتل کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے ہی ایکسپائر ہو چکی ہے۔
مزید بتایا گیا کہ جب وارڈ میں موجود دیگر مریضوں کو دی جانے والی گلوکوز بوتلوں کی جانچ کی گئی تو ان میں سے کئی بوتلیں ایکسپائر پائی گئیں، جس پر تیمارداروں میں تشویش اور غم و غصہ پھیل گیا۔ انہوں نے فوری طور پر اسپتال عملے کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا اور اس واقعہ کو مریضوں کی جان کے ساتھ کھلواڑ قرار دیا۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کی پرنسپل ڈاکٹر رخسانہ نجیب موقع پر پہنچیں اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ابتدائی طور پر معاملے کی تحقیقات کے احکامات جاری کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ پرنسپل نے متعلقہ عملے کو ہدایت دی کہ اسپتال میں ادویات اور دیگر طبی سامان کی دستیابی اور معیاد (ایکسپائری) کی باقاعدہ نگرانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔
واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس بھی جائے وقوعہ پر پہنچی اور معاملے کی چھان بین شروع کر دی۔ حکام کے مطابق حقائق سامنے آنے کے بعد قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
مقامی لوگوں اور تیمارداروں نے اس واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اسپتالوں میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی ادویات کے معیار اور حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی لاپرواہی ناقابل برداشت ہے اور ذمہ داروں کو واقعی سزا دی جانی چاہیے۔
حکام نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ معاملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے گی اور اگر کسی بھی سطح پر غفلت یا کوتاہی ثابت ہوئی تو ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔