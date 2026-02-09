ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر، حکومتی امداد باغبانی شعبہ کی توسیع سے ہم آہنگ نہیں
اقتصادی سروے کے مطابق باغبانی رقبہ اور پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، تاہم موسمیاتی تبدیلی، ٹرانسپورٹ اور کولڈ اسٹوریج کی کمی سے کسان پریشان ہیں۔
Published : February 9, 2026 at 7:14 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں باغبانی کا شعبہ ہر برس وسیع ہو رہا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران زیر کاشت رقبہ، ہائی ڈینسٹی باغات اور مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، تاہم کسانوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ہارٹیچکلچر میں پھیلاؤ کے مقابلے میں موسمیاتی تبدیلی کے خطرات اور بنیادی سہولیات کی کمی کے بیچ ’’حکومتی مدد ناکافی‘‘ ثابت ہو رہی ہے۔
محکمہ منصوبہ بندی و مانیٹرنگ کی جانب سے تیار کردہ اقتصادی سروے 2024-25 کے مطابق مالی سال 2024-25 میں باغبانی فصلوں کے تحت رقبہ 2021-22 کے 3.42 لاکھ ہیکٹیئر سے بڑھ کر نومبر 2024 تک 3.44 لاکھ ہیکٹیئر تک جا پہنچا ہے۔ اسی مدت میں پیداوار 24.31 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 26.35 لاکھ میٹرک ٹن تک جا پہنچی ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہائی اور میڈیم ڈینسٹی پلانٹیشن کے تحت رقبہ نمایاں طور پر بڑھا ہے، جو 2020-21 تک محض 880 ہیکٹیئر تھا، وہ نومبر 2024 تک بڑھ کر 18,533 ہیکٹیئر سے تجاوز کر گیا ہے۔
سابق اقتصادی سروے 2023-24 کے اعداد و شمار کے مطابق بھی یہی رجحان برقرار رہا تھا، جس میں باغبانی کے تحت اراضی 3.35 لاکھ ہیکٹیئر سے بڑھ کر 3.45 لاکھ ہیکٹیئر اور پیداوار 22.30 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 26.43 لاکھ میٹرک ٹن تک پہنچ گئی تھی۔ ہائی اور میڈیم ڈینسٹی باغات کا رقبہ مارچ 2024 تک 18,054 ہیکٹیئر درج کیا گیا۔
اقتصادی سروے 2022-23 کے مطابق ثمر آور فصلوں کے زیر کاشت رقبے میں 2.08 فیصد اضافہ درج ہوا ہے، جبکہ مجموعی پیداوار میں تقریباً 19 فیصد کا نمایاں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اسی دوران ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کے تحت رقبہ میں غیر معمولی توسیع دیکھی گئی ہے۔
محکمہ باغبانی کے اعداد و شمار کے مطابق یہ توسیع بنیادی طور پر روایتی زرعی زمین کو ہائی ڈینسٹی سیب باغات میں تبدیل کرنے کے باعث ہوئی ہے۔ 2017-18 سے دسمبر 2025 تک ہائی ڈینسٹی اسکیم کے تحت 1,119 ہیکٹیئر رقبہ شامل کیا گیا تھا، جبکہ میڈیم ڈینسٹی باغات 18,915 ہیکٹیئر تک پھیل چکے ہیں۔ حکومت کے مطابق اس عرصے میں کسانوں کو ہائی ڈینسٹی باغات کے لیے 139 کروڑ روپے کی مالی مدد بھی فراہم کی گئی۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ پھلوں کی پیداوار 2023-24 میں 26.43 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 2024-25 میں 26.92 لاکھ میٹرک ٹن ہو گئی ہے، اور حکومت کا ہدف 2029-30 تک اسے 29.72 لاکھ میٹرک ٹن تک لے جانا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’2026-27 میں مزید 1,455 ہیکٹیئر رقبہ ہائی اور میڈیم ڈینسٹی باغات کے زمرے میں لایا جائے گا، جبکہ زرعی و متعلقہ شعبوں کے لیے 1,878 کروڑ روپے کی سرمایہ جاتی رقم مختص کی گئی ہے۔‘‘
تاہم کسانوں کا کہنا ہے کہ ’’یہ ترقی بھاری قیمت پر حاصل ہوئی ہے۔‘‘ شوپیان کے ایک کسان محمد شفیع کے مطابق ’’موسمیاتی تبدیلی، مناسب ٹرانسپورٹ اور تحفظ کے انتظامات نہ ہونے کے باعث کسان شدید مالی دباؤ کے شکار ہیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’گزشتہ سال مئی میں شدید ژالہ باری اور اگست میں موسلا دھار بارشوں نے سیب اور سبزیوں کی فصلیں تباہ کر دیں اور ان سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، جبکہ بعد میں ملنے والی امداد نہایت ہی ناکافی تھی۔‘‘
وزیر اعلیٰ نے بھی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ’’اگست اور ستمبر میں آئے تباہ کن سیلابوں نے خصوصاً جموں خطے کو بری طرح متاثر کیا۔‘‘ ان کے مطابق ’’سیاحت، دستکاری، باغبانی اور زراعت سمیت تمام شعبے متاثر ہوئے، جس کے نتیجے میں کاروبار کو شدید نقصان پہنچا۔‘‘
باغبانی کو موسمی خطرات سے بچانے کے لیے حکومت نے سیب، زعفران، آم اور لیچی کے لیے موسم پر مبنی انشورنس اسکیم نافذ کرنے کا اعلان کیا، جس کے تحت 6,594 کروڑ روپے سے زائد کی فصلوں کا بیمہ کیا جائے گا۔ اگرچہ کسانوں نے اس اعلان کا خیرمقدم کیا ہے تاہم حکام کا کہنا ہے کہ انشورنس کمپنیوں کی جانب سے زیادہ پریمیم مانگنا ایک بڑا چیلنج ہے۔
زرعی ماہرین کے مطابق موسم سمیت مارکیٹ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باغبانی کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سابق وزیر خزانہ حسیب درابو کا ماننا ہے کہ ’’ہائی ڈینسٹی باغات کے ساتھ ساتھ کنٹرولڈ ایٹموسفیر (سی اے) اسٹوریج کی سہولیات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ناگزیر ہے۔‘‘
جموں کشمیر میں فی الحال وادی میں 68 سی اے اسٹوریج فعال ہیں، جن کی مجموعی گنجائش 2.92 لاکھ میٹرک ٹن ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق کم از کم 6 لاکھ میٹرک ٹن گنجائش درکار ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے برسوں میں مزید سی اے اسٹوریج قائم کیے جائیں گے اور اس مقصد کے لیے بھاری سرمایہ کاری کے ساتھ سبسڈی فراہم کی جائے گی۔
