ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ محکمہ کی جانب سے لاسی پورہ پلوامہ میں ملٹی اسٹیک ہولڈر پلیٹ فارم میٹنگ کا انعقاد
میٹنگ میں ڈائریکٹر ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ غلام جیلانی زرگر نے فلیگ شپ پروگراموں کے ذریعے کسان برادری کی معاشی بہتری پر زور دیا۔
Published : March 29, 2026 at 12:48 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) محکمہ ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ نے آج جموں و کشمیر کمپٹیٹو نیس امپروومنٹ پروجیکٹ (جے کے سی أٸی پی) کے تحت سال 2025-26 کی چوتھی ملٹی اسٹیک ہولڈر پلیٹ فارم (ایم ایس پی) میٹنگ کا کامیاب انعقاد کانفرنس ہال سِڈکو، لاسی پورہ پلوامہ میں کیا۔ اس اہم اجلاس کا مقصد زرعی و باغبانی شعبوں سے وابستہ مختلف اداروں اور شراکت داروں کے درمیان باہمی تال میل کو مزید مضبوط بنانا تھا۔
اجلاس کا افتتاح ڈائریکٹر ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ غلام جیلانی زرگر نے بطور مہمانِ خصوصی کیا۔ انہوں نے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے ملٹی اسٹیک ہولڈر پلیٹ فارم اجلاسوں کی اہمیت اور زرعی و باغبانی شعبے کی مجموعی ترقی میں ان کے کردار پر روشنی ڈالی۔
تقریب میں ضلع صنعت مرکز (ڈی أٸی سی) پلوامہ کے فنکشنل منیجر، محکمہ زراعت و باغبانی کے افسران، جے کے ہارٹیکلچر پروسیسنگ اینڈ مارکیٹنگ کارپوریشن کے نمائندگان،سکاسٹ کشمیر کے ماہرین اور مختلف مالیاتی اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ ان اداروں کی موجودگی نے اجلاس کی افادیت کو مزید بڑھایا اور بین الادارہ جاتی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
اپنے افتتاحی خطاب میں غلام جیلانی زرگر نے ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام (ایچ اے ڈی پی) اور جے کے سی آئی پی جیسے فلیگ شپ پروگراموں کے ذریعے کسان برادری کی معاشی بہتری پر زور دیا۔ انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ ایسے پلیٹ فارمز پر اپنی مشکلات، تجاویز اور مسائل پیش کریں تاکہ کسان دوست اور جامع پالیسی سازی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ زرعی ویلیو چین کو مضبوط بنایا جائے گا، مارکیٹ تک رسائی کو بہتر کیا جائے گا اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کیا جائے گا۔
اجلاس میں جابل پورہ، پلوامہ، شوپیان اور اننت ناگ کی فروٹ و ویجیٹیبل منڈیوں کے صدور، ایف پی اوز، ترقی پسند کسان، کولڈ اسٹوریج آپریٹرز، صنعت کار، پیکجنگ و پروسیسنگ سیکٹر سے وابستہ کاروباری افراد، تاجر حضرات اور HADP/JKCIP کے مستفیدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران سپلائی چین مینجمنٹ، مارکیٹنگ روابط، بعد از برداشت انفراسٹرکچر اور ادارہ جاتی مالی معاونت سے متعلق اہم امور پر تفصیلی اور تعمیری تبادلۂ خیال کیا گیا۔
شرکاء کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل اور تجاویز کا متعلقہ محکموں کے افسران نے تفصیل سے جواب دیا جبکہ ذخیرہ اندوزی سے متعلق معاملات پر کولڈ اسٹوریج آپریٹرز نے وضاحت پیش کی۔ایچ اے ڈی پی کے تحت قائم کسان خدمت گھروں (کے کے جی) اور رورل بزنس اینڈ سروس ہبز (أر بی یس ایچ) سے متعلق مستفیدین کے مسائل پر بھی غور کیا گیا۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ نے یقین دلایا کہ متعلقہ امور کے حل کیلئے جلد ہی ایک خصوصی ایم ایس پی اجلاس منعقد کیا جائے گا جس میں ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔
تقریب کے اختتام پر ڈپٹی ڈائریکٹر سنٹرل، ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ نے معزز مہمانوں اور ماہرین کو ان کی قیمتی خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا۔ اجلاس خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوا اور اس نے جموں و کشمیر میں زرعی و باغبانی شعبوں کی پائیدار ترقی کیلئے باہمی تعاون اور مکالمے کے فروغ کو مزید تقویت دی۔
