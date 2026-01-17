ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہارٹیکلچر بحران 2025 کے اثرات آج نمایاں، کسان اور تاجر قرضوں کے بھنور میں پھنس گئے
نئے سال کے آغاز پر کشمیر میں باغبانی سے جڑے کسانوں کو آمدنی کے بجائے قرضوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
Published : January 17, 2026 at 7:27 AM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) سال 2025 کے دوران جموں و کشمیر کا باغبانی شعبہ غیر معمولی مشکلات سے دوچار رہا، جس کا سب سے زیادہ اثر محدود وسائل کے حامل کسانوں پر پڑا۔ شدید بارشوں، ژالہ باری، سیلابی صورت حال، قومی شاہراہ کے کئی ہفتوں تک بند رہنے اور منڈیوں میں قیمتوں کی مسلسل گراوٹ نے سیب کے کاشتکاروں کی سال بھر کی محنت کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کسان مالی بحران کے بھنور میں پھنس گئے۔
یہ نقصان صرف کسانوں تک محدود نہیں رہا بلکہ باغبانی سے منسلک پوری تجارتی چین بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ کھاد، زرعی ادویات، پلانٹ نرسری، زرعی آلات اور مشینری سے وابستہ تاجر بھی شدید معاشی دباؤ کا شکار ہیں۔ تاجروں کے مطابق کسانوں کی کمزور مالی حالت کے باعث زرعی مصنوعات کی طلب میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے کاروبار جمود کا شکار ہو گیا ہے۔
نئے مالی سال کے آغاز پر کسان عموماً گذشتہ سال کی محنت کا پھل حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں، تاہم اس بار آمدن کے بجائے کسانوں کو قرضوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی علاقوں سے ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ بعض کسان قرضوں کے بوجھ تلے اپنی زمینیں فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بینکوں سے کسان کریڈٹ کارڈ (کے سی سی ) اسکیم کے تحت لیے گئے قرضوں کی ادائیگی بھی ایک سنگین چیلنج بن چکی ہے، جب کہ کھاد، ادویات، باردانہ اور دیگر زرعی اخراجات کی رقوم ادا کرنا کسانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔
اننت ناگ کے تاجر عبدالغنی کے مطابق سال 2025 باغبانی شعبہ کے لیے بے سود ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ شدید خسارے کے باعث پوری تجارتی چین متاثر ہوئی ہے اور ان کا سرمایہ بڑے تاجروں اور ایکسپورٹرز کے پاس پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مقامی تاجر اور گروورز کو بروقت ادائیگی ممکن نہیں ہو پا رہی۔
اسی طرح مقامی کھاد یونٹ ہولڈر ارشد بابا نے کہا کہ ان کا کاروبار مکمل طور پر باغبانی پر منحصر ہے اور اس شعبہ میں زوال آنے سے ایڈوانس بکنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، جبکہ مانگ میں مسلسل کمی واقع ہوئی ہے۔
زرعی مشینری کے تاجر بشیر احمد بٹ کا کہنا ہے کہ رواں سیزن میں مشینری اور آلات کی طلب نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ کسان مالی مشکلات کے باعث خریداری سے گریز کر رہے ہیں۔
کسان عبدالرشید کے مطابق اگرچہ حکومت کی جانب سے امدادی اعلانات کیے گئے، مگر وہ عملی طور پر زمین پر نظر نہیں آئے۔ قرضوں اور مالی دباؤ کے باعث کئی کسان ذہنی تناؤ کا شکار ہیں اور روزی روٹی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ زراعت نہ صرف ایک پیشہ بلکہ ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اگر کسان خوشحال ہوں گے تو معیشت خود بخود مستحکم ہو گی۔
کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایک خصوصی زرعی و باغبانی پیکیج کا اعلان کیا جائے، جس میں متاثرہ کسانوں کے قرضوں کی فوری معافی، نقصانات کے تناسب سے مالی امداد، قدرتی آفات سے بچاؤ کے مؤثر اقدامات شامل ہوں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر فوری اور عملی اقدامات نہ کیے گئے تو زرعی سرگرمیوں میں مزید کمی آئے گی، جس کا منفی اثر مجموعی معیشت پر بھی پڑ سکتا ہے۔
