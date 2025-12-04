ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محکمہ باغبانی نے پلوامہ کے 65 ایس ٹی کسانوں کو زورا کیمپس روانہ کیا
محکمہ باغبانی نے ضلع پلوامہ کے ایس ٹی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 65 کسانوں کو زورا کیمپس کے لیے روانہ کیا۔
Published : December 4, 2025 at 1:51 PM IST
پلوامہ : محکمہ باغبانی نے آج ضلع پلوامہ کی ایس ٹی کمیونٹی سے وابستہ 65 کسانوں کو زورا کیمپس کے لیے روانہ کیا، جہاں وہ ایک روزہ تربیتی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بڑی تعداد میں لوگ باغبانی کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ اس شعبے کو مزید مضبوط اور جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے محکمہ باغبانی وقتاً فوقتاً کسانوں کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کرتا رہتا ہے۔
اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایس ٹی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 65 کسانوں کو جدید باغبانی ٹیکنالوجی سے متعلق تربیت دینے کے مقصد سے زورا کیمپس لے جایا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ محمد اشرف نے محکمہ باغبانی ضلع پلوامہ کے افسر ریاض احمد شاہ کی موجودگی میں کسانوں کو روانہ کیا۔ اس موقع پر محکمہ باغبانی کے ضلع افسر ریاض احمد شاہ نے کہا کہ ایسے تربیتی پروگرام ضلع بھر میں منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ کسان، بالخصوص باغبانی شعبے سے وابستہ افراد، نئی ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرسکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو ملک کی مختلف ریاستوں میں بھی مطالعاتی دوروں (ٹور پروگرام) کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر عملی تجربہ حاصل کر سکیں۔ اسی سلسلے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ محمد اشرف نے کہا کہ ایس ٹی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کسان اس طرح کے پروگراموں سے بہت فائدہ حاصل کریں گے اور جدید باغبانی کے بارے میں بہتر جانکاری حاصل کرنے کے قابل ہوں گے۔