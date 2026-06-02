ترال میں محکمہ ہاٹیکلچر کی جانب سے آگاہی و تربیتی پروگرام کا انعقاد
ماہرین نے کاشتکاروں پر زور دیا کہ وہ سرکاری اسکیموں سے استفادہ کرنے کے ساتھ میوہ جات میں ہائی ڈینسٹی کی طرف توجہ مرکوز کریں۔
Published : June 2, 2026 at 4:07 PM IST
ترال (شبیر بٹ): محکمہ ہاٹیکلچر کی جانب سے منگل کو ٹاؤن ہال ترال میں یک روزہ بیداری اور تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔
اس موقعے پر رکن اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک، اے ڈی سی ترال ساجد یحیٰ نقاش اور چیف ہاٹیکلچر آفیسر پلوامہ ریاض احمد شاہ کے علاوہ ملازمین اور کاشتکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔
پروگرام میں شریک ماہرین نے کاشتکاروں پر زور دیا کہ وہ اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے سرکاری اسکیموں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں اور سیب کے علاوہ دیگر میوہ جات میں بھی ہائی ڈینسٹی کی طرف توجہ مرکوز کریں۔
انہوں نے کاشتکاروں سے کہا کہ وہ پھلوں کی صنعت کی بہتری کے لیے کاشتکاری کے تمام طریقوں معیارات کو برقرار رکھیں۔ ماہرین نے کاشتکاروں کو یقین دلایا کہ علاقے کے لوگوں کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور مستقبل میں مزید پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک نے بتایا کہ وادی کشمیر میں عوام کو ہائی ڈینسٹی کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور اس حوالے سے سرکاری اسکیموں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ژالہ باری سے متاثر کسانوں کو معاوضہ ملنا چاہیے۔
دریں اثنا، پروگرام کے اختتام پر علاقے کے کاشتکاروں میں مختلف زرعی آلات تقسیم کیے گئے۔ واضح رہے کہ ترال علاقے میں گذشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل ژالہ باری نے کسانوں کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا ہے۔
