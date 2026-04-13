ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ترال میں میوہ باغات کو بچانے کے لیے ہارٹیکلچر محکمہ سرگرم

باغ مالکان کی جانب سے ہاٹیکلچر محکمہ کی اس پہل کا خیر مقدم کیاجا رہا ہے اور اس طرح کے اقدامات وقت کا تقاضا ہے۔

ترال میں میوہ باغات کو بچانے کے لیے ہارٹیکلچر محکمہ سرگرم
ترال میں میوہ باغات کو بچانے کے لیے ہارٹیکلچر محکمہ سرگرم (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 13, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال:(شبیر بھٹ) دو ہفتوں تک موسمی صورتحال دگردوں رہنے کے بعد اب جبکہ موسمی صورتحال میں بہتر ی آگئ ہے ہاٹیکلچر محکمہ کی جانب سے کسانوں کے لیے ایڈوائزر ی جاری کر دی گئی ہے۔ وہیں ہاٹیکلچر محکمہ بارشوں کے بعد سکیب اور دیگر بیماریوں سے بچاو کے لیے متحرک ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ نے باضابطہ ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو باغات میں جاکر بارشوں کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔

ترال میں میوہ باغات کو بچانے کے لیے ہارٹیکلچر محکمہ سرگرم (ETV Bharat)

اس حوالے سے اس ٹیم نے آج آری پل کے گڑ پورہ ، ستورہ، واگڈ، کرو جاگیر اور دیگر دیہات کا دورہ کیا۔ اس دوران ٹیم نے میوہ باغات کا جائزہ لیا اور کاشتکاروں سے بات کی۔ ٹیم کی قیادت سرتاج احمد ایچ ڈی او ترال کر رہے ہیں۔ جنھوں نے مقامی کاشتکاروں کو تربیت فراہم کی اور کہا کہ باغات میں مارچ کے ماہ سے ہی محتلف میوہ جات کے شگوفہ کھلنے لگتے ہیں۔ شگوفہ کھلنے کے دوران اچھا موسم یا دھوپ ہونا ضروری ہے کیونکہ کہ دھوپ کی وجہ سے شگوفہ ایک ساتھ اور اچھے سے کِھل جاتے ہیں اور میوہ جات بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔

وہیں رواں سال کے آغاز میں اگرچہ موسم کافی اچھا دیکھنے کو ملا تھا لیکن اب موسم نے کروٹ لی ہے ۔ اور اب موسم ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ ضروری ہے کیونکہ بارش ہونے کی وجہ سکیپ اور دوسرے بیماری لگنے کا خطرہ ہے۔ باغ مالکان کی جانب سے ہاٹیکلچر محکمہ کی اس پہل کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے اقدامات وقت کا تقاضا ہے۔

TAGGED:

SCAB AND OTHER DISEASES
ترال میں ہارٹیکلچر محکمہ سرگرم
ترال میں میوہ باغات
SARTAJ AHMED HDO TRAL
HORTICULTURE DEPARTMENT TRAL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.