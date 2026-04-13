ترال میں میوہ باغات کو بچانے کے لیے ہارٹیکلچر محکمہ سرگرم
Published : April 13, 2026 at 6:29 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) دو ہفتوں تک موسمی صورتحال دگردوں رہنے کے بعد اب جبکہ موسمی صورتحال میں بہتر ی آگئ ہے ہاٹیکلچر محکمہ کی جانب سے کسانوں کے لیے ایڈوائزر ی جاری کر دی گئی ہے۔ وہیں ہاٹیکلچر محکمہ بارشوں کے بعد سکیب اور دیگر بیماریوں سے بچاو کے لیے متحرک ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ نے باضابطہ ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو باغات میں جاکر بارشوں کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔
اس حوالے سے اس ٹیم نے آج آری پل کے گڑ پورہ ، ستورہ، واگڈ، کرو جاگیر اور دیگر دیہات کا دورہ کیا۔ اس دوران ٹیم نے میوہ باغات کا جائزہ لیا اور کاشتکاروں سے بات کی۔ ٹیم کی قیادت سرتاج احمد ایچ ڈی او ترال کر رہے ہیں۔ جنھوں نے مقامی کاشتکاروں کو تربیت فراہم کی اور کہا کہ باغات میں مارچ کے ماہ سے ہی محتلف میوہ جات کے شگوفہ کھلنے لگتے ہیں۔ شگوفہ کھلنے کے دوران اچھا موسم یا دھوپ ہونا ضروری ہے کیونکہ کہ دھوپ کی وجہ سے شگوفہ ایک ساتھ اور اچھے سے کِھل جاتے ہیں اور میوہ جات بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔
وہیں رواں سال کے آغاز میں اگرچہ موسم کافی اچھا دیکھنے کو ملا تھا لیکن اب موسم نے کروٹ لی ہے ۔ اور اب موسم ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ ضروری ہے کیونکہ بارش ہونے کی وجہ سکیپ اور دوسرے بیماری لگنے کا خطرہ ہے۔ باغ مالکان کی جانب سے ہاٹیکلچر محکمہ کی اس پہل کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے اقدامات وقت کا تقاضا ہے۔