امرناتھ یاترا 2026: پہلگام میں گھوڑوں کی ٹیگنگ، فٹنس کا عمل شروع
'یاترا کے لیے گھوڑوں کی آن لائن رجسٹریشن کی جا رہی ہے اور ہر جانور کو ایک مخصوص ٹیگ فراہم کیا جا رہا ہے۔'
Published : June 2, 2026 at 3:05 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں یاترا روٹس پر خدمات انجام دینے والے گھوڑوں اور خچروں کی فزیکل فٹنس جانچ، آن لائن رجسٹریشن اور ٹیگنگ کا عمل باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ محکمہ اینمل ہسبنڈری، دیگر متعلقہ ادارے مشترکہ طور پر اس عمل کو انجام دے رہے ہیں تاکہ یاترا کے دوران استعمال ہونے والے جانوروں کی صحت، حفاظت اور شناخت کو یقینی بنایا جا سکے۔
حکام کے مطابق ہر جانور کا طبی معائنہ، عمر، جسمانی صلاحیت اور مجموعی صحت کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ صرف صحت مند اور فٹ جانوروں کو ہی یاترا میں خدمات انجام دینے کی اجازت دی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کا مکمل ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے اور حفاظتی ضوابط پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔
محکمہ اینمل ہسبنڈری کے ڈاکٹر برہان نے بتایا کہ یاترا کے لیے گھوڑوں کی آن لائن رجسٹریشن کی جا رہی ہے اور ہر جانور کو ایک مخصوص ٹیگ فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیگنگ کے بعد ہر گھوڑے کا 50 ہزار روپے تک کا انشورنس بھی کیا جاتا ہے جبکہ رجسٹریشن مکمل ہونے پر آر ایف آئی ڈی کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ صرف انہی گھوڑوں کو یاترا میں شامل ہونے کی اجازت ہوگی جن کے پاس آر ایف آئی ڈی کارڈ موجود ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گھوڑے بانوں کو صحت اور انشورنس سے متعلق سرٹیفکیٹس بھی فراہم کیے جائیں گے۔
اگرچہ پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے رجسٹریشن کے نظام میں شفافیت اور جوابدہی کو فروغ دینے کے لیے ’’ون لائسنس، ون ہارس‘‘ پالیسی نافذ کر رکھی ہے، تاہم زمینی سطح پر اس پالیسی پر مکمل عمل درآمد نظر نہیں آ رہا۔ ہر سال کی طرح رواں برس بھی ایک ہی لائسنس کے تحت پانچ گھوڑوں کی رجسٹریشن اور ٹیگنگ کی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن اور ٹیگنگ کا عمل محکمانہ ضوابط کے تحت جاری ہے جبکہ یاترا میں شامل کیے جانے والے جانوروں کی حتمی تعداد کا فیصلہ متعلقہ محکمے کریں گے۔
حکام کے مطابق ہر سال تقریباً 3500 گھوڑوں کی رجسٹریشن اور ٹیگنگ کی جاتی ہے اور اس سال بھی یہی تعداد متوقع ہے۔ آئندہ چند روز میں اس عمل کو مزید تیز کیا جائے گا تاکہ یاترا کے آغاز سے قبل تمام جانوروں کی رجسٹریشن، طبی جانچ اور دیگر ضروری کارروائیاں مکمل کی جا سکیں۔
دوسری جانب گھوڑے بانوں نے انتظامیہ کے اقدامات کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن رجسٹریشن اور آر ایف آئی ڈی نظام نہ صرف یاتریوں بلکہ گھوڑے بانوں اور جانوروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ رواں برس بڑی تعداد میں یاتری وادی کشمیر کا رخ کریں گے جس سے ان کے روزگار کو سہارا ملے گا اور انہیں یاتریوں کی خدمت کا موقع بھی حاصل ہوگا۔
واضح رہے کہ شری امرناتھ یاترا کے دوران ہزاروں یاتری پہلگام اور بالتل روٹس پر سفر کے لیے گھوڑوں اور خچروں کی خدمات حاصل کرتے ہیں، جس کے پیش نظر جانوروں کی صحت، حفاظت، انشورنس اور مناسب رجسٹریشن کو یاترا انتظامات کا ایک اہم اور ناگزیر حصہ تصور کیا جاتا ہے۔
