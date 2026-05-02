محکمہ بجلی کی مبینہ غفلت شعاری سے گھوڑا ہلاک

ترال میں دوران شب بجلی ترسیلی لائن گرنے سے ایک گھوڑا ہلاک ہو گیا جبکہ شہری کا دعویٰ ہے کہ وہ بال بال بچے۔

محکمہ بجلی کی مبینہ غفلت شعاری سے گھوڑا ہلاک
محکمہ بجلی کی مبینہ غفلت شعاری سے گھوڑا ہلاک (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 2, 2026 at 8:52 PM IST

پلوامہ (شبیر بٹ): جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے دور افتادہ گؤوں شاجن میں محکمہ بجلی کی مبینہ غفلت شعاری سے بجلی کی ترسیلی لاین گرنے سے ایک غریب شہری کا گھوڑا ہلاک ہو گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں بجلی کا ترسیلی نظام خستہ حالی کا شکار ہے اور بار بار کی گزارشات کے باوجود محکمہ بجلی اس جانب توجہ دینے سے گریزاں ہیں، جس کی وجہ سے آج ایک غریب شہری کا گھوڑا ہلاک ہو گیا۔ مقامی شہریوں نے متاثرہ کے لیے امداد کا بھی مطالبہ کیا ہے۔

محکمہ بجلی کی مبینہ غفلت شعاری سے گھوڑا ہلاک (ای ٹی وی بھارت)

ترال ٹاؤن سے قریباً تیرہ کلومیٹر دور شاجن، گجر بستی میں بجلی کا نظام خستہ حالی کا شکار ہے اور بجلی کی ترسیلی لائنز درختوں کے ساتھ باندھ دی گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بجلی کی ایک ترسیلی لائن گرنے کی وجہ سے گھوڑا ہلاک ہوگیا ہے۔ اس غریب شہری، نزیر احمد، کے مطابق رات کے گیارہ بجے تار گرنے سے ان کا گھوڑا ہلاک ہوا جبکہ وہ خود بال بال بچے گیے۔

مقامی لوگوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ گاوں میں بجلی کا نظام بے حال ہو چکا ہے اور تاریں بجائے مضبوط کھمبوں کے، درختوں اور عارضی ڈنڈوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ "کئی بار محکمہ سے اس بارے میں بات کی گئی لیکن بے سود۔ اور اب جبکہ حادثہ پیش آیا ہے محکمہ متحرک ہو چکا ہے۔"

انہوں نے مطالبہ کہ "اس غریب شہری کو معاوضہ فراہم کیا جائے۔" اس ضمن میں ای ٹی وی بھارت کے نمائندہ نے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ترال لطیف احمد سے فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ "معاملہ قابل افسوس ہے تاہم ہم نے معاملے کے متعلق کیس درج کیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہے۔"

ا
