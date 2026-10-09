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سوپور کے زنگیر سمپورہ میں آگ کی ہول ناک واردات، سینکڑوں سیب کی پیٹیاں جل کر راکھ
میری ایک سال کی محنت آگ میں جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ نقصان بہت زیادہ ہے، حکومت سے مدد کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔
Published : October 9, 2026 at 3:03 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے زنگیر سمپورہ میں کل شام موسلا دھار بارش اور تیز ہواؤں کے سبب ایک مقامی سیب کے کسان کو اس وقت کافی نقصان پیش آیا جب آگ لگنے کے بعد اس کا سیب کا میوہ تباہ ہوا۰ اس دوران مقامی لوگوں نے کہا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی اور سیب کے ذخیرے کا ایک شیڈ مکمل طریقہ سے جل گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق آگ جمعرات کی شام کو لگی جس نے ایک گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جہاں تازہ سیب اور پیکنگ بکس رکھے گئے تھے اور اد کے ساتھ ساتھ کسان کے گھر کے ایک حصے کو بھی نقصان پہنچا۔
انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں اور پولیس اہلکاروں نے مداخلت کرکے آگ پر قابو پالیا اور اسے مزید پھیلنے سے روکا، لیکن سیب کا ذخیرہ کرنے والا یونٹ پہلے ہی آگ کی لپیٹ میں آچکا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ گودام پھلوں کے کاشتکار منظور احمد کا تھا، جس نے بتایا کہ وہ اس واقعے کے بعد کال سے سو نہیں پا رہے ہے۔ "کل سے یہ بہت مشکل وقت رہا ہے۔ میری ایک سال کی محنت آگ میں جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ میں پوری رات نہیں سو سکا۔ نقصان بہت زیادہ ہے اور میں حکومت سے مدد کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔
اس نے کہا کہ یہ جو سیب کا مال کل جل گیا یہ مختلف فروٹ گروورز کا ہے اور میں یہاں پر اس کی پیکنگ کرتا ہوں اور اچانک کل آگ کی وجی سے میرا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اب میں کافی پریشان ہوں کیونکہ جن لوگوں نے میری پاس اس سیب کو پیکنگ کے لیے رکھا تھا اب میں ان کو کیا جواب دو کیوںکہ جو بھی میری پاس سال بھر کی محبت تھی وہ سب ختم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جب آگ نمودار ہوئی ہم نے کافی کوشش کی تھی کہ اس کو قابو میں کیا جائے لیکن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کافی دیری سے پونچھ گئ اور تب تک سب جل چکا تھا۔
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لوگوں نے مزید کہا کہ اس علاقے میں پانی کی قلت دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر ہمارے پاس پانی ہوتا تو ہم اس آگ کو خود قابو میں کرتے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر سرکار نے کراپ انشورنس اسکیم کو عمل میں لایا ہوتا تو ہم سرکار ہم کو مدد کرتی لیکن اب ہم کہاں جاۓ کیونکہ نقصان کافی ہوا ہے۔ دریں اثنا، مقامی لوگوں نے وزیر زراعت جاوید احمد ڈار اور سوپور کے ایم ایل اے ارشاد رسول کار سے مداخلت کرنے اور متاثرہ کاشتکار کی مدد کرنے کی اپیل کی۔