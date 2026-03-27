ایران کی صورتحال پر جے کے اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، اسپیکر نے ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی
جموں و کشمیر اسمبلی میں ہنگامہ ہوا۔ این سی، پی ڈی پی، کانگریس کا اسرائیل کے خلاف، ایران کی حمایت میں احتجاج کیا۔
Published : March 27, 2026 at 10:45 AM IST
جموں، (عامر تانترے): جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آج دوسرا مرحلہ شروع ہونے کے ساتھ ہی، حکمراں نیشنل کانفرنس (NC)، کانگریس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) کے اراکین اسمبلی نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اور ایران کی حمایت میں احتجاج کیا۔
زادیبل سے این سی ایم ایل اے تنویر صادق نے ایران کے مرحوم سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کی تصویر لہرائی اور این سی، کانگریس اور پی ڈی پی کے دیگر ایم ایل ایز نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ وہ ایوان کے درمیان میں پہنچے اور اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھا۔
کانگریس اور بی جے پی ایم ایل اے آمنے سامنے
دریں اثنا، کانگریس ایم ایل اے عرفان حفیظ لون اور بی جے پی ایم ایل اے شگن پریہار، اروند گپتا اور یودھویر سیٹھی کے درمیان اس وقت جھگڑا ہوا جب لون نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے لگائے۔ وہ آمنے سامنے بھی آگئے لیکن مارشلوں نے کسی لڑائی سے بچنے کے لیے انہیں الگ کردیا۔
عرفان حفیظ لون نے ایران پر حملے کو "انسانیت کا قتل" قرار دیا
کانگریس ایم ایل اے عرفان حفیظ لون نے جمعہ کو جموں و کشمیر اسمبلی کمپلیکس کے باہر ایران پر حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، اس صورتحال پر مرکزی حکومت کے ردعمل کو نشانہ بنایا۔ اسمبلی کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایم ایل اے واگورہ کریری عرفان حفیظ لون نے ایران پر حملے کو "انسانیت کا قتل" قرار دیا اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر مرکز کی خاموشی پر تنقید کی۔
مرکزی حکومت کی خاموشی پر بڑے پیمانے پر سوال
ایم ایل اے لون نے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ جارحیت کا سامنا کرنے والے خودمختار ممالک کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ مرکزی حکومت کی خاموشی پر بڑے پیمانے پر سوال اٹھائے جارہے ہیں اور اس سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ حکومت نے سمجھوتہ کیا ہے‘‘۔ کانگریس ایم ایل اے نے مزید کہا کہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے ایران کے لیے دیے گئے عطیات خطے کی انسانی اقدار کی عکاسی کرتے ہیں۔
ایوان کی کارروائی 30 منٹ کے لیے ملتوی
دوسری طرف بی جے پی نے جموں کے لیے نیشنل لاء یونیورسٹی (این ایل یو) کا مطالبہ کرتے ہوئے پوسٹر اٹھائے اور ڈی کے نعرے لگائے۔ 27 منٹ کے احتجاج کے بعد اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے ایوان کی کارروائی 30 منٹ کے لیے ملتوی کر دی۔
دوسری جانب بھارتیہ جنتا یووا مورچہ (بی جے پی یوتھ ونگ) نے آج جموں میں "چلو سیکرٹریٹ" احتجاجی مارچ کی کال دی ہے، وہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کی طرف سے نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے جموں خطے میں ایک نیشنل لاء یونیورسٹی (NLU) کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس پر ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کشمیر کے حق میں ہے۔