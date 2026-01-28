ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یوم جمہوریہ کے موقع پر اعزاز، دو دن بعد معطلی: کشمیر میں پی ڈبلیو ڈی کے پانچ انجینئر معطل
محکمہ نے بتایا کہ شوپیان، اننت ناگ اور دیگر علاقوں سے عوامی نمائندوں اور وفود کی جانب سے شکایت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔
Published : January 28, 2026 at 4:22 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر حکومت نے منگل کے روز محکمہ تعمیرات عامہ (پی ڈبلیو ڈی، آر اینڈ بی) کے پانچ انجینئروں کو برف ہٹانے کے کام میں مبینہ تاخیر اور بغیر اجازت ڈیوٹی سے غیر حاضری کے الزام میں معطل کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد تنازع کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ معطل کیے گئے افسران میں شامل ایک انجینئر کو حال ہی میں اسی برفباری کے دوران شاندار کارکردگی پر اعزاز سے نوازا گیا تھا۔
نائب وزیر اعلیٰ اور پی ڈبلیو ڈی کے انچارج سریندر چودھری نے شدید برفباری کے بعد یہ کارروائی عمل میں لائی۔ معطل ہونے والوں میں نور دین (اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر، امام صاحب سب ڈویژن، شوپیان)، رمیز ریاض (جونیئر انجینئر، زینہ پورہ)، شبیر احمد گنائی، ناصر احمد اور سندیپ ویشنوی شامل ہیں۔
محکمہ کی جانب سے جاری حکم کے مطابق شوپیان، اننت ناگ اور دیگر علاقوں سے عوامی نمائندوں اور وفود نے شکایات درج کرائی تھیں کہ بعض افسران نے اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کیں، جس کے باعث سڑکوں سے برف ہٹانے میں تاخیر ہوئی اور ضروری خدمات متاثر ہوئیں۔
تاہم نور دین کی معطلی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے، کیونکہ دو دن قبل ہی 26 جنوری 2026 کو انہیں شوپیان میں برف ہٹانے کے لئے بہترین خدمات پر سب ڈویژنل مجسٹریٹ زینہ پورہ کی جانب سے تعریفی سند دی گئی تھی۔
ایگزیکٹو انجینئر جہانگیر حکیم کی جانب سے حکومت کو بھیجی گئی رپورٹ میں نور دین کو کلین چٹ دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نور دین اور ان کا تکنیکی عملہ پانچ دن اور راتیں مسلسل دفتر میں موجود رہا اور برف ہٹانے کے کام کی نگرانی کرتا رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 24 جنوری تک 91.53 فیصد سڑکیں صاف کر دی گئی تھیں جبکہ 25 جنوری کو مکمل صفائی کا کام انجام پایا۔
ایگزیکٹو انجینئر نے یہ بھی واضح کیا کہ رامیز ریاض براہ راست برف ہٹانے کے کام میں شامل نہیں تھے اور سفارش کی کہ الزامات واپس لے کر افسران کو بغیر رکاوٹ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔
ان معطلیوں پر سیاسی ردِعمل بھی سامنے آیا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ انتظامی ناکامیوں کا ملبہ ایماندار فیلڈ افسران پر ڈالا جا رہا ہے۔ سابق پی ڈی پی ایم ایل اے اعجاز میر نے الزام لگایا کہ زینہ پورہ سے تعلق رکھنے والے حکمراں جماعت کے رکنِ اسمبلی نے اپنے گاؤں کو ترجیح دینے کے لیے دباؤ ڈالا، جس سے تنازع پیدا ہوا۔
اس معاملے پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری اور زینہ پورہ کے ایم ایل اے شوکت احمد گنائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔