ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن ضلع کے سناسر میں ٹیولپ گارڈن کا افتتاح
جموں کے ضلع رامبن میں ٹیولب گارڈن کا افتتاح کیا گیا ہے،ڈائریکٹر فلوریکلچر وکاس مودی کے مطابق یہ باغ 35 کنال پر پھیلا ہوا ہے
Published : March 26, 2026 at 5:31 PM IST
رامبن( نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں واحد صوبائی سیاحتی یاقتہ مقام سناسر میں ممبر اسمبلی رامبن ایڈوکیٹ ارجن سنگھ نے اج ٹیولپ گارڈن کا افتتاح کیا۔ پُرجوش استقبال اور افتتاحی تقریب کے بعد رکن اسمبلی راجو نے ڈائریکٹر فلوریکلچر جموں، وویک مودی، جوائنٹ ڈائریکٹر فلوریکلچر، وکرانت شرما، اور اسسٹنٹ فلوریکلچر آفیسر اُدھم پور، پون کمار کے ہمراہ باغ کا دورہ کیا۔
انہوں نے افسران سے باغ کی تفصیلات اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے حوالے سے تبادلۂ خیال کیا، جبکہ سیاحوں سے بھی ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممبر اسمبلی رامبن ایڈوکیٹ ارجن سنگھ نے کہا کہ ٹیولپ گارڈن کے قیام کے بعد سے سیاحوں کی آمد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سال بھی سیاحوں کی بڑی تعداد متوقع ہے،جس سے مقامی معیشت کو فروغ ملے گا۔
ڈائریکٹر فلوریکلچر وکاس مودی کے مطابق یہ باغ 35 کنال پر پھیلا ہوا ہے، جس کے درمیان ایک خوبصورت فوارہ موجود ہے، اور اس میں 25 مختلف اقسام کے 2 لاکھ سے زائد ٹیولپس لگائے گئے ہیں۔
جیسے ہی ٹیولپ گارڈن کا افتتاح ہوا، بے تاب سیاح بڑی تعداد میں باغ کے اندر داخل ہوئے تاکہ ٹیولپس کی دلکش اقسام سے لطف اندوز ہوسکیں۔کشمیر کا دوسرا بڑا ٹیولب گارڈن ہے۔