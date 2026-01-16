ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سات ماہ کے وقفے کے بعد وزارت داخلہ نے لداخ سے نمائندوں کو بات چیت کے لیے نئی دہلی بلایا
یہ پہلا موقع ہے جب ایچ پی سی ستمبر میں خطے میں بدامنی کے بعد دوبارہ بات چیت شروع کرے گا۔
Published : January 16, 2026 at 8:35 PM IST
سری نگر: (معظم محمد) سات ماہ کے وقفے کے بعد، لداخ پر وزارت داخلہ کی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی (ایچ پی سی) اگلے ماہ لداخ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرے گی۔ ایک سرکاری نوٹس کے مطابق یہ میٹنگ 4 فروری کو نئی دہلی میں ہونے والی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور نتیا نند رائے کی صدارت میں یہ میٹنگ شام 4 بجے وزارت داخلہ، نئی دہلی کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوگی۔
یہ پہلا موقع ہے جب ایچ پی سی ستمبر میں خطے میں بدامنی کے بعد دوبارہ بات چیت شروع کرے گا، جس میں چار افراد ہلاک اور 90 زخمی ہوئے تھے۔ قبل ازیں، وزارت داخلہ نے مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ کے چیف سکریٹری کو ایک باضابطہ مکتوب بھیجا تھا جس میں ان سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ ایچ پی سی اراکین سے ان کی سہولت کے مطابق تاریخوں کے تعین کے بارے میں مشورہ کریں۔
رائے کی سربراہی میں ایچ پی سی کی تشکیل 2023 میں لداخ کے دو اہم اداروں لیہہ اپیکس باڈی (ایل اے بی) اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے لیے کی گئی تھی، تاکہ لداخ کے تحفظات بشمول ریاست کا درجہ اور چھٹے شیڈول میں شمولیت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ایچ پی سی کی آخری میٹنگ مئی 2025 میں ہوئی تھی، جب کہ اکتوبر میں طے شدہ ایک اور میٹنگ ناکام ہو گئی تھی کیونکہ لداخ کے اداروں نے اس وقت تک بات چیت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا جب تک ان کے مطالبات بشمول ہلاکتوں کی عدالتی انکوائری نہیں ہو جاتی۔
ایچ پی سی کے رکن اور لیہہ اپیکس باڈی کے چیئرمین چیرنگ ڈورجے لاربک نے دعوت نامہ موصول ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ مرکزی حکومت کے ساتھ اپنے مطالبات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان مطالبات میں ریاست کا درجہ، لداخ کو چھٹے شیڈول میں شامل کرنا اور خطے میں تشدد کے دوران مقدمہ درج کرنے والوں کو معافی دینا شامل ہے۔
یہ وفد ماہر ماحولیات اور اختراعی سونم وانگچک کی رہائی کی اپیل کرے گا، جن پر قومی سلامتی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور وہ جودھ پور جیل میں ہیں۔ ان کی نظر بندی کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔