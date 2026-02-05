وزیر داخلہ امت شاہ آج جموں وکشمیر کے دورے پر، ہیرا نگر سرحد پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیں گے

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

وزیر داخلہ امت شاہ آج جموں وکشمیر کے دورے پر، ہیرا نگر سرحد پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیں گے

امت شاہ ایک اہم اجلاس کی صدارت کریں گے اور ترقیاتی منصوبوں کے آغاز سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔

امت شاہ ہیرا نگر سرحد کا دورہ کریں گے (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 5, 2026 at 10:11 AM IST

جموں، (محمد اشرف گنائی): چھ فروری 2026 کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہیرا نگر سرحد کا دورہ کریں گے۔ جہاں وہ دراندازی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر بارڈر سکیورٹی فورس کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ اس دورے کے بعد جموں واپسی پر لوک بھون میں ایک اور اعلیٰ سطحی سکیورٹی جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔

7 فروری کو امت شاہ سری نگر روانہ ہوں گے جہاں وہ ایک اہم اجلاس کی صدارت کریں گے اور ترقیاتی منصوبوں کے آغاز سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کریں گے. بعد ازاں وہ دہلی کے لیے روانہ ہوں گے۔ امت شاہ تین روزہ دورے پر آج جموں پہنچ رہے ہیں۔


سکیورٹی صورتحال کے جائزہ کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس

ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج جموں و کشمیر کے تین روزہ دورے پر جموں پہنچ رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ان کا مجوزہ شیڈول طے پایا ہے۔ جس کے تحت وہ آج یعنی 5 فروری کی شام کو جموں پہنچیں گے اور براہِ راست لوک بھون جائیں گے، جہاں وہ سکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ اس دوران ان کی بعض سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ وزیر داخلہ کا سال 2026 میں جموں و کشمیر کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔

دراندازی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر دورہ

6 فروری کو مرکزی وزیر داخلہ ہیرا نگر سرحد کا دورہ کریں گے۔ جہاں وہ دراندازی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر بارڈر سکیورٹی فورس کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ اس دورے کے بعد جموں واپسی پر لوک بھون میں ایک اور اعلیٰ سطحی سکیورٹی جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔

امت شاہ 7 فروری کو سری نگر جائیں گے

7 فروری کو امت شاہ سری نگر روانہ ہوں گے، جہاں وہ ایک اہم اجلاس کی صدارت کریں گے اور ترقیاتی منصوبوں کے آغاز سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔ بعد ازاں وہ دہلی کے لیے روانہ ہوں گے۔

