وزیر داخلہ امت شاہ جموں و کشمر کے دورے پر، آج سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے
Published : February 6, 2026 at 9:34 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج جموں و کشمیر کے سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے اور یونین ٹیریٹری کی مجموعی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے اپنے دو روزہ دورۂ جموں و کشمیر کے دوران وہ اعلیٰ سطحی میٹنگ کی بھی صدارت بھی کریں گے۔
امت شاہ گزشتہ رات دیر شام جموں پہنچے، جہاں جموں کے ہوائی اڈے پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ان کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران وزیر داخلہ سکیورٹی ایجنسیوں اور انتظامی حکام کے ساتھ ملاقات کر کے امن و قانون کی صورت حال کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا بھی اندازہ لگائیں گے۔
آج وزیر داخلہ ضلع کٹھوعہ کے ہیرا نگر علاقے میں بین الاقوامی سرحد کا دورہ کریں گے جہاں وہ بارڈر سیکورٹی فورس کی جانب سے دراندازی روکنے کے لیے نصب کیے گئے جدید آلات اور گیجٹس کا معائنہ کریں گے اس کے علاوہ وہ بوبیا اور گرنام کے بی ایس ایف آؤٹ پوسٹوں کا بھی دورہ کریں گے۔
دورے کے دوران امت شاہ جموں کے لوک بھون میں شہید فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے اور انہیں تقرری نامے بھی سونپیں گے دوپہر کے وقت وہ ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا مرکزی وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسران نیم فوجی دستوں کے سربراہان سول و پولیس انتظامیہ کے سینئر افسران اور جموں و کشمیر کی انٹیلی جنس ایجنسیاں شرکت کریں گی۔
قابلِ ذکر ہے کہ گذشتہ ایک ماہ کے اندر یہ امت شاہ کا جموں و کشمیر کی سکیورٹی صورت حال پر دوسرا اعلیٰ سطحی جائزہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے گزشتہ ماہ آٹھ تاریخ کو نئی دہلی میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران بھی سکیورٹی صورت حال کا جائزہ لیا تھا۔
