جموں کشمیر میں انسداد دہشت گردی آپریشن مشن موڈ میں جاری رہنا چاہیے: امت شاہ
شاہ نے دہلی میں جموں کشمیر کی سیکورٹی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی شرکت کی۔
Published : January 9, 2026 at 7:04 AM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو تمام سیکورٹی ایجنسیوں سے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو نشانہ بنانے کے لیے مشن موڈ میں انسداد دہشت گردی (سی ٹی) آپریشن جاری رکھیں۔
وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کی شام نئی دہلی میں مرکزی نیم فوجی دستوں اور دیگر ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جموں کشمیر پر ایک سیکورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ جموں کشمیر میں سیکورٹی کو مضبوط بنانے کے لئے سیکورٹی ایجنسیوں کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے، امت شاہ نے کہا کہ دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو نشانہ بنانے والے انسداد دہشت گردی (سی ٹی) آپریشن کو مشن موڈ میں جاری رکھنا چاہئے۔
انہوں نے کہا، "حکومت ہند، وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں، جموں کشمیر میں دیرپا امن قائم کرنے اور دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ، مودی حکومت کی مسلسل اور مربوط کوششوں کی وجہ سے جموں کشمیر میں دہشت گردی کا ماحولیاتی نظام تباہ ہو گیا ہے۔"
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، مرکزی داخلہ سکریٹری، انٹیلی جنس بیورو کے ڈائریکٹر، جموں کشمیر کے چیف سکریٹری اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی)، سنٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے سربراہان اور دیگر سینئر افسران میٹنگ میں موجود تھے۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے تمام سیکورٹی ایجنسیوں کو چوکس رہنے اور آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد حاصل ہونے والے فوائد کو برقرار رکھنے اور دہشت گردی سے پاک جموں کشمیر کے ہدف کو جلد از جلد حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس مقصد کے لیے تمام وسائل مہیا کیے جائیں گے۔
