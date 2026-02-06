ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں میں اعلیٰ سطحی سیکورٹی میٹنگ کی صدارت کی، ہفتہ کو یو ٹی کی ترقی سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس
امت شاہ ہفتہ کے روز یعنی کل جموں و کشمیر کی ترقی سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 6, 2026 at 10:31 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعہ کے روز جموں میں جموں و کشمیر کی مجموعی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ میٹنگ میں آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی سمیت فوج، پولیس اور انٹیلی جنس اداروں کے اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔
یہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران مرکزی وزیر داخلہ کی جانب سے جموں و کشمیر سے متعلق منعقد کیا جانے والا دوسرا سیکورٹی جائزہ اجلاس تھا۔ اس سے قبل 8 جنوری کو نئی دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے امت شاہ نے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو مشن موڈ‘‘میں جاری رکھنے اور دہشت گردی کے نیٹ ورک و مالی معاونت کو نشانہ بنانے کی ہدایات دی تھیں۔
آج کی اس میٹنگ میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا،مرکزی داخلہ سکریٹری گووند موہن، ناردرن آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما،وائٹ نائٹ کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل پی کے مشرا، جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل پولیس نالِن پربھات، انٹیلی جنس بیورو کے ڈائریکٹر تپن ڈیکا، بارڈر سیکورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار، سی آر پی ایف کے ڈی جی جی پی سنگھ سمیت فوج، پولیس، سول انتظامیہ اور انٹیلی جنس اداروں کے دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔
اس سے پہلے آج مرکزی وزیر داخلہ نے ضلع کٹھوعہ کے ہیرانگر سیکٹر میں سرحدی چوکیوں کا دورہ کیا انہوں نے بی ایس ایف اہلکاروں سے ملاقات کی اور ان سے خطاب بھی کیا۔
قابلِ ذکر ہے کہ اس سے قبل مرکزی داخلہ سکریٹری نے بھی 14 اور 15 جنوری کو اپنے دو روزہ دورہ جموں کے دوران سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی تھی۔
میٹنگ سے قبل مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ نے جموں میں شہید پولیس اہلکاروں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے لوک بھون میں شہداء کے اہلِ خانہ سے ملاقات کی اور ان کی قربانیوں کو قوم کے لیے انمول قرار دیا اس موقع پر وزیرِ داخلہ نے شہداء کے خاندانوں کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ ملک اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت شہداء کے اہلِ خانہ کی ہر ممکن مدد کے لیے پُرعزم ہے
تقریب کے دوران امت شاہ نے شہید پولیس اہلکاروں کے اہلِ خانہ کو ہمدردانہ بنیادوں پر تقرری کے احکامات بھی سونپے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مرکز اور جموں و کشمیر انتظامیہ شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود اور باعزت زندگی کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کرتی رہے گی۔
بتادیں کہ مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ ہفتہ کے روز یعنی کل جموں و کشمیر کی ترقی سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ یہ اجلاس صبح 10:30 بجے لوک بھون جموں میں منعقد ہوگا جس میں مرکز کے زیرِ انتظام خطے میں جاری اہم ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت اور آئندہ منصوبہ بندی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ، چیف سیکریٹری اتل دلو اور دیگر اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ اجلاس کے بعد امت شاہ ہفتہ کی دوپہر نئی دہلی روانہ ہوں گے۔
یہ بھی پڑھیں: