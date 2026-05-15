لداخ میں بھگوان بدھ کے نوادرات کی 14روزہ تاریخی نمائش اختتام پذیر

لداخ میں بھگوان گوتم بدھ کے نوادرات کی عوامی نمائش یکم مئی کو شروع ہوئی تھی۔

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : May 15, 2026 at 6:23 PM IST

سرینگر: بھگوان گوتم بدھ کے نوادرات کی 14روزہ نمائش کے اختتام پر جمعہ کے روز لیہہ ایئرپورٹ پر الوداعی تقریب منعقد کی گئی۔ یکم مئی سے اب تک لداخ سمیت ملک کے دیگر حصوں سے آئے ایک لاکھ 18 ہزار سے زائد افراد نے "مقدس نمائش میں درشن' کیے۔

لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونئی کمار سکسینہ نے الوداعی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر بدھمت کے راہب، افسران، بدھ مذہب کے روحانی پیشوا اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ نوادرات کی روانگی سے قبل انہیں باقاعدہ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔

سکسینہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ انہوں نے لداخ کے لوگوں کے ساتھ مل کر مقدس نوادرات کو جذباتی الوداع کہا۔ انہوں نے اس نمائش کو ایک یادگار روحانی تقریب قرار دیا۔

انہوں نے کہا کہ "ان مقدس ایام نے لداخ کو دعا، رحم دلی اور روحانی بیداری کی سرزمین میں تبدیل کر دیا تھا۔" ان کے مطابق "خانقاہوں، دور دراز دیہات، پہاڑی بستیوں اور بازاروں میں عقیدت اور احترام کا ماحول صاف دکھائی دے رہا تھا۔"

سکسینہ نے کہا کہ "بھگوان بدھ کی تعلیمات دنیا بھر میں امن، ہم آہنگی، محبت، رحم دلی اور بھائی چارے کا پیغام دیتی رہنی چاہئیں۔" انہوں نے نمائش کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کا بھی شکریہ ادا کیا۔

حکام کے مطابق ایک لاکھ سے زائد افراد نے نوادرات کی زیارت کی (Special Arrangement)

یہ نمائش جمعرات کو چوگلمسار کے دھرم سینٹر میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں ہزاروں عقیدت مندوں نے نوادرات کی واپسی سے قبل آخری دعائیں ادا کیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جمعرات کو کہا تھا: "لداخ میں بھگوان بدھ کے مقدس نوادرات کی 14 روزہ مقدس نمائش آج اختتام پذیر ہوئی، جہاں ہزاروں لوگوں نے لیہہ کے دھرم سینٹر میں آخری عقیدت پیش کی۔ دنیا میں امن کے لیے راہبوں نے ’مونلام چنمو‘ یعنی عظیم دعائیہ تقریب منعقد کی، جو اس نمائش کا مرکزی موضوع بھی تھی۔"

یہ مقدس نوادرات 29 اپریل کو لیہہ پہنچے تھے، جہاں مقامی لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ہزاروں افراد روایتی لباس پہن کر لیہہ ایئرپورٹ سے جیویسال تک سڑکوں کے کنارے موجود رہے جبکہ نوادرات کو مذہبی جلوس کی شکل میں لے جایا گیا۔

یکم مئی کو 2569 ویں بدھ پورنیما تقریبات کے دوران عوامی نمائش کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپنے دو روزہ دورۂ لداخ کے دوران لیہہ کے جیویسال میں اس نمائش کا افتتاح کیا تھا۔

تقریب میں اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو، مرکزی وزیر کرن رجیجو، سری لنکا اور تھائی لینڈ کے سفیروں، ارکان پارلیمنٹ، سینئر بدھ راہبوں، اسکالروں اور بین الاقوامی زائرین سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔

ایل جی لداخ نے بھی الوداعی تقریب میں شرکت کی (Special Arrangement)

حکام کے مطابق یہ نوادرات نو دن تک جیویسال میں عوامی نمائش کے لیے رکھے گئے، جس کے بعد 11 اور 12 مئی کو انہیں زنسکار کے کرشا گومپا منتقل کیا گیا تاکہ وہاں بھی لوگ درشن اور دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔

نمائش کے دوران کئی روحانی اور ثقافتی پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں خصوصی دعائیں، کانفرنسیں اور مذہبی تقریبات شامل تھیں۔ اختتامی تقاریب مونلام چنمو کے ساتھ منعقد ہوئیں، جو لداخ کا سالانہ عظیم دعائیہ میلہ ہے اور دنیا میں امن و خوشحالی کے لیے منایا جاتا ہے۔

حکام نے بتایا کہ اس میلے میں ہزاروں راہب، راہبات، رنپوچے اور عقیدت مند شریک ہوئے۔ اختتامی تقریب کے دوران راہبوں نے مقدس نقاب پوش رقص ’’چھامس‘‘ بھی پیش کیے۔

