لداخ میں بھگوان بدھ کے نوادرات کی 14روزہ تاریخی نمائش اختتام پذیر
لداخ میں بھگوان گوتم بدھ کے نوادرات کی عوامی نمائش یکم مئی کو شروع ہوئی تھی۔
Published : May 15, 2026 at 6:23 PM IST
سرینگر: بھگوان گوتم بدھ کے نوادرات کی 14روزہ نمائش کے اختتام پر جمعہ کے روز لیہہ ایئرپورٹ پر الوداعی تقریب منعقد کی گئی۔ یکم مئی سے اب تک لداخ سمیت ملک کے دیگر حصوں سے آئے ایک لاکھ 18 ہزار سے زائد افراد نے "مقدس نمائش میں درشن' کیے۔
لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونئی کمار سکسینہ نے الوداعی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر بدھمت کے راہب، افسران، بدھ مذہب کے روحانی پیشوا اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ نوادرات کی روانگی سے قبل انہیں باقاعدہ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔
Joined the people of Ladakh in bidding an emotional farewell to the Holy Relics of the Tathagata, as it departed from Ladakh after a memorable 14-day Exposition, with a ceremonial Guard of Honour at Leh Airport.— LG Ladakh (@lg_ladakh) May 15, 2026
سکسینہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ انہوں نے لداخ کے لوگوں کے ساتھ مل کر مقدس نوادرات کو جذباتی الوداع کہا۔ انہوں نے اس نمائش کو ایک یادگار روحانی تقریب قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ "ان مقدس ایام نے لداخ کو دعا، رحم دلی اور روحانی بیداری کی سرزمین میں تبدیل کر دیا تھا۔" ان کے مطابق "خانقاہوں، دور دراز دیہات، پہاڑی بستیوں اور بازاروں میں عقیدت اور احترام کا ماحول صاف دکھائی دے رہا تھا۔"
سکسینہ نے کہا کہ "بھگوان بدھ کی تعلیمات دنیا بھر میں امن، ہم آہنگی، محبت، رحم دلی اور بھائی چارے کا پیغام دیتی رہنی چاہئیں۔" انہوں نے نمائش کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کا بھی شکریہ ادا کیا۔
یہ نمائش جمعرات کو چوگلمسار کے دھرم سینٹر میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں ہزاروں عقیدت مندوں نے نوادرات کی واپسی سے قبل آخری دعائیں ادا کیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جمعرات کو کہا تھا: "لداخ میں بھگوان بدھ کے مقدس نوادرات کی 14 روزہ مقدس نمائش آج اختتام پذیر ہوئی، جہاں ہزاروں لوگوں نے لیہہ کے دھرم سینٹر میں آخری عقیدت پیش کی۔ دنیا میں امن کے لیے راہبوں نے ’مونلام چنمو‘ یعنی عظیم دعائیہ تقریب منعقد کی، جو اس نمائش کا مرکزی موضوع بھی تھی۔"
یہ مقدس نوادرات 29 اپریل کو لیہہ پہنچے تھے، جہاں مقامی لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ہزاروں افراد روایتی لباس پہن کر لیہہ ایئرپورٹ سے جیویسال تک سڑکوں کے کنارے موجود رہے جبکہ نوادرات کو مذہبی جلوس کی شکل میں لے جایا گیا۔
یکم مئی کو 2569 ویں بدھ پورنیما تقریبات کے دوران عوامی نمائش کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپنے دو روزہ دورۂ لداخ کے دوران لیہہ کے جیویسال میں اس نمائش کا افتتاح کیا تھا۔
تقریب میں اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو، مرکزی وزیر کرن رجیجو، سری لنکا اور تھائی لینڈ کے سفیروں، ارکان پارلیمنٹ، سینئر بدھ راہبوں، اسکالروں اور بین الاقوامی زائرین سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔
حکام کے مطابق یہ نوادرات نو دن تک جیویسال میں عوامی نمائش کے لیے رکھے گئے، جس کے بعد 11 اور 12 مئی کو انہیں زنسکار کے کرشا گومپا منتقل کیا گیا تاکہ وہاں بھی لوگ درشن اور دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔
نمائش کے دوران کئی روحانی اور ثقافتی پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں خصوصی دعائیں، کانفرنسیں اور مذہبی تقریبات شامل تھیں۔ اختتامی تقاریب مونلام چنمو کے ساتھ منعقد ہوئیں، جو لداخ کا سالانہ عظیم دعائیہ میلہ ہے اور دنیا میں امن و خوشحالی کے لیے منایا جاتا ہے۔
The 14-day Sacred Exposition of the Holy Buddha Relics in Ladakh concluded today, with thousands turning up in the final show of reverence for Lord Buddha, at Dharma Centre in Leh. Monks performed “Monlam Chenmo”, the Great Prayer Festival, for world peace, which was also the… pic.twitter.com/71vJs9ickF— LG Ladakh (@lg_ladakh) May 14, 2026
حکام نے بتایا کہ اس میلے میں ہزاروں راہب، راہبات، رنپوچے اور عقیدت مند شریک ہوئے۔ اختتامی تقریب کے دوران راہبوں نے مقدس نقاب پوش رقص ’’چھامس‘‘ بھی پیش کیے۔
