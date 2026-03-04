ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ملک کے ساتھ ساتھ وادی میں رنگوں کا تہوار ہولی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی
اس موقع پر کئی جوانوں نے بتایا کہ وہ ہولی کا یہ تہوار گھر سے بھی زیادہ اچھے ماحول میں منا رہے ہیں۔
Published : March 4, 2026 at 4:38 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) ملک کے ساتھ ساتھ وادی بھر نے رنگوں کا تہوار ہولی جوش و جذبے کے ساتھ منایا۔ یہ تہوار ہر سال موسم بہار کے آغاز پر منایا جاتا ہے، اس تہوار پر ہولی منانے والے افراد ایک دوسرے پر رنگوں کی بارش کرتے ہیں۔
اس سلسلے میں بٹالین ہیڈ کوارٹر سی آر پی ایف 180بٹالین ترال میں بھی ہولی دھوم دھام سے منائی گئی ۔ جس دوران سی آر پی ایف کے کمانڈنگ آفیسر ستیش کمار نے جوانوں کو مبارک باد پیش کی اور جوانوں کے ساتھ ہولی منائی۔ اس موقع پر کئی سی آر پی ایف اہلکاروں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انھوں نے اپنے گھروں سے دور ہولی کا یہ تہوار دھوم دھام سے منایا ہے۔
جہاں تک انکے گھر والوں کا سوال ہے وہ ان سے دور ضرور ہیں لیکن ذاتی طور وہ ملک کو ہمیشہ اپنا پریوار مانتے ہیں اور آج کا دن وہ اسی جزبے کےساتھ منا رہے ہیں۔ انھوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے ہولی کے اس مقدس موقع پر ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی ہے تاکہ ملک ترقی کرے اور پوری دنیا کے ساتھ آگے بڑھے۔
اس موقع پر کئی جوانوں نے بتایا کہ وہ ہولی کا یہ تہوار گھر سے بھی زیادہ اچھے ماحول میں منا رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہولی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ رنگوں کا تہوار ہولی، آج ملک بھر میں جوش و خروش اور موسیقی کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر کے رہنماؤں نے عوام کو مبارکباد پیش کی۔
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں عوام کو اس بات کیلئے حوصلہ دیا کہ وہ تمام بھارتیوں کی زندگی میں مسلسل ترقی، خوشحالی اور خوشی دینے کا عہد کریں۔ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے بھی عوام کو نیک خواہشات پیش کی۔ اس دوران ایل جی منوج سنھا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی عوام کو ہولی کی مبارک باد پیش کی۔