جموں خطے میں ہولی کا تہوار جوش و خروش سے منایا گیا
جموں کے ادھمپور، رام نگر اور کشتواڑ سمیت کئی علاقوں میں ہولی کا تہوار نہایت عقیدت اور شاندار انداز میں منایا گیا۔
Published : March 4, 2026 at 8:50 PM IST
جموں : رنگوں کا مقدس تہوار ہولی جموں خطے کے مختلف اضلاع میں روایتی جوش و خروش، مذہبی عقیدت اور باہمی بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ادھمپور، رام نگر اور کشتواڑ سمیت کئی علاقوں میں عوام کی بڑی تعداد نے تقریبات میں حصہ لیا اور ایک دوسرے کو رنگ و گلال لگا کر مبارکباد پیش کی۔ ضلع ادھمپور کی تحصیل رام نگر میں ہولی کا تہوار نہایت عقیدت اور شاندار انداز میں منایا گیا رام نگر کے رادھا کرشن مندر سے ایک عظیم الشان مذہبی جلوس نکالا گیا جس میں عقیدت مندوں،نوجوانوں اور مقامی افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
جلوس کے دوران شرکاء نے بھگوان شری کرشن کو تلک لگایا اور ایک دوسرے کو گلال لگا کر ہولی کی خوشیاں بانٹیں، یہ جلوس رادھا کرشن مندر سے شروع ہو کر یوگیش مارکیٹ سے گزرتا ہوا ناتھا سنگھ پارک، رام نگر میں اختتام پذیر ہوا۔ پارک میں نوجوانوں نے ڈی جے کی دھن پر رقص کیا اور رنگوں کے ساتھ خوب لطف اندوز ہوئے۔ پورے علاقے میں تہوار جیسا سماں دیکھنے کو ملا جبکہ انتظامیہ کی جانب سے سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے تاکہ پروگرام پُرامن طریقے سے مکمل ہو سکے۔
دوسری جانب ضلع کشتواڑ میں بھی ہولی کا تہوار جوش و خروش سے منایا گیا رکن اسمبلی کشتواڑ شگن پریہار نے مقامی رہائشیوں کے ساتھ ہولی کی تقریبات میں شرکت کی اور عوام کو تہوار کی دلی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے سنٹرل ریزرو پولیس فورس سنٹرل انڈسٹریل سکیورٹی فورس اور جموں و کشمیر پولیس کے اہلکاروں سے ملاقات کی اور انہیں روایتی طور پر ہولی کا تلک لگا کر ان کی خدمات کو سراہا۔
ایم ایل اے شگون پریہار نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہولی کا تہوار محبت، اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور اس طرح کی اجتماعی تقریبات سے مختلف طبقوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے۔